https://ria.ru/20241101/medvedev-1981425726.html

Медведев назвал "Грузинскую мечту" абсолютно прогрузинской партией

Медведев назвал "Грузинскую мечту" абсолютно прогрузинской партией - РИА Новости, 01.11.2024

Медведев назвал "Грузинскую мечту" абсолютно прогрузинской партией

Партию "Грузинская мечта", победившую на парламентских выборах в Грузии, неверно воспринимать как чуть ли не пророссийскую партию, она абсолютно прогрузинская,... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T19:41

2024-11-01T19:41

2024-11-01T21:16

общество

грузия

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Партию "Грузинская мечта", победившую на парламентских выборах в Грузии, неверно воспринимать как чуть ли не пророссийскую партию, она абсолютно прогрузинская, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Грузинскую мечту" воспринимают как чуть ли не пророссийскую партию. Это совершенно не так. Это абсолютно прогрузинская партия", - сказал Медведев в интервью RT.

https://ria.ru/20241101/medvedev-1981424594.html

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общество, грузия, россия, дмитрий медведев