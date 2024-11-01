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Медведев назвал "Грузинскую мечту" абсолютно прогрузинской партией - РИА Новости, 01.11.2024
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19:41 01.11.2024 (обновлено: 21:16 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981425726.html
Медведев назвал "Грузинскую мечту" абсолютно прогрузинской партией
Медведев назвал "Грузинскую мечту" абсолютно прогрузинской партией - РИА Новости, 01.11.2024
Медведев назвал "Грузинскую мечту" абсолютно прогрузинской партией
Партию "Грузинская мечта", победившую на парламентских выборах в Грузии, неверно воспринимать как чуть ли не пророссийскую партию, она абсолютно прогрузинская,... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T19:41
2024-11-01T21:16
общество
грузия
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Партию "Грузинская мечта", победившую на парламентских выборах в Грузии, неверно воспринимать как чуть ли не пророссийскую партию, она абсолютно прогрузинская, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Грузинскую мечту" воспринимают как чуть ли не пророссийскую партию. Это совершенно не так. Это абсолютно прогрузинская партия", - сказал Медведев в интервью RT.
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981424594.html
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общество, грузия, россия, дмитрий медведев
Общество, Грузия, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев назвал "Грузинскую мечту" абсолютно прогрузинской партией

Медведев назвал "Грузинскую мечту" абсолютно прогрузинской, а не пророссийской

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Партию "Грузинская мечта", победившую на парламентских выборах в Грузии, неверно воспринимать как чуть ли не пророссийскую партию, она абсолютно прогрузинская, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Грузинскую мечту" воспринимают как чуть ли не пророссийскую партию. Это совершенно не так. Это абсолютно прогрузинская партия", - сказал Медведев в интервью RT.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Медведев назвал заявления президента Грузии призывом к госперевороту
Вчера, 19:28
 
ОбществоГрузияРоссияДмитрий Медведев
 
 
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