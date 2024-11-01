https://ria.ru/20241101/medvedev-1981425726.html
Медведев назвал "Грузинскую мечту" абсолютно прогрузинской партией
Медведев назвал "Грузинскую мечту" абсолютно прогрузинской партией - РИА Новости, 01.11.2024
Медведев назвал "Грузинскую мечту" абсолютно прогрузинской партией
Партию "Грузинская мечта", победившую на парламентских выборах в Грузии, неверно воспринимать как чуть ли не пророссийскую партию, она абсолютно прогрузинская,... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T19:41
2024-11-01T19:41
2024-11-01T21:16
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Партию "Грузинская мечта", победившую на парламентских выборах в Грузии, неверно воспринимать как чуть ли не пророссийскую партию, она абсолютно прогрузинская, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Грузинскую мечту" воспринимают как чуть ли не пророссийскую партию. Это совершенно не так. Это абсолютно прогрузинская партия", - сказал Медведев в интервью RT.
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общество, грузия, россия, дмитрий медведев
Общество, Грузия, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев назвал "Грузинскую мечту" абсолютно прогрузинской партией
Медведев назвал "Грузинскую мечту" абсолютно прогрузинской, а не пророссийской