https://ria.ru/20241101/medvedev-1981425355.html
Медведев одобрил позицию Грузии
Медведев одобрил позицию Грузии - РИА Новости, 01.11.2024
Медведев одобрил позицию Грузии
Грузия стала более прагматичной страной, поскольку она знает, чем закончился "майдан" для Украины, Россию это радует, сообщил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T19:33
2024-11-01T19:33
2024-11-01T21:32
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Грузия стала более прагматичной страной, поскольку она знает, чем закончился "майдан" для Украины, Россию это радует, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Грузия знает, что такое "революция роз". Грузия понимает, что был "майдан", что он представлял из себя для Украины, чем это все закончилось. Поэтому Грузия стала гораздо более прагматичной страной и нас это радует", - сказал Медведев в интервью RT.Фрагмент видео опубликован в Telegram-канале телеканала.
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981432968.html
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общество, в мире, грузия, украина, россия, дмитрий медведев
Общество, В мире, Грузия, Украина, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев одобрил позицию Грузии
Медведев: Грузия стала прагматичнее, поскольку знает, чем закончился Майдан