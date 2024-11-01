https://ria.ru/20241101/medvedev-1981425355.html

Медведев одобрил позицию Грузии

Медведев одобрил позицию Грузии - РИА Новости, 01.11.2024

Медведев одобрил позицию Грузии

Грузия стала более прагматичной страной, поскольку она знает, чем закончился "майдан" для Украины, Россию это радует, сообщил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T19:33

2024-11-01T19:33

2024-11-01T21:32

общество

в мире

грузия

украина

россия

дмитрий медведев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434470_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7bc446281afe0351b51de759e5994ff8.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Грузия стала более прагматичной страной, поскольку она знает, чем закончился "майдан" для Украины, Россию это радует, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Грузия знает, что такое "революция роз". Грузия понимает, что был "майдан", что он представлял из себя для Украины, чем это все закончилось. Поэтому Грузия стала гораздо более прагматичной страной и нас это радует", - сказал Медведев в интервью RT.Фрагмент видео опубликован в Telegram-канале телеканала.

https://ria.ru/20241101/medvedev-1981432968.html

грузия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, в мире, грузия, украина, россия, дмитрий медведев