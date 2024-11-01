https://ria.ru/20241101/medvedev-1981424594.html
Медведев назвал заявления президента Грузии призывом к госперевороту
Медведев назвал заявления президента Грузии призывом к госперевороту - РИА Новости, 01.11.2024
Медведев назвал заявления президента Грузии призывом к госперевороту
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT назвал очевидным призывом и провокацией к государственному перевороту заявления президента Грузии... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T19:28
2024-11-01T19:28
2024-11-01T19:41
грузия
дмитрий медведев
в мире
саломе зурабишвили
парламентские выборы в грузии — 2024
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT назвал очевидным призывом и провокацией к государственному перевороту заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая отказалась признавать итоги парламентских выборов в республике."Очевидно абсолютно, что подобного рода провокация возможна. Это вытекает из всего хода событий. Ну, чего уж тут говорить, если действующий президент, хотя и с очень маленькими полномочиями, выступает с оценками и тянет народ на площадь, на Майдан, называя выборы пророссийскими. Это очевидный призыв, провокация к тому, чтобы совершить государственный переворот", - сказал Медведев.
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грузия, дмитрий медведев, в мире, саломе зурабишвили, парламентские выборы в грузии — 2024
Грузия, Дмитрий Медведев, В мире, Саломе Зурабишвили, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Медведев назвал заявления президента Грузии призывом к госперевороту
Медведев: призывы президента Грузии к митингам являются призывом к госперевороту