https://ria.ru/20241101/medvedev-1981424594.html

Медведев назвал заявления президента Грузии призывом к госперевороту

Медведев назвал заявления президента Грузии призывом к госперевороту - РИА Новости, 01.11.2024

Медведев назвал заявления президента Грузии призывом к госперевороту

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT назвал очевидным призывом и провокацией к государственному перевороту заявления президента Грузии... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T19:28

2024-11-01T19:28

2024-11-01T19:41

грузия

дмитрий медведев

в мире

саломе зурабишвили

парламентские выборы в грузии — 2024

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT назвал очевидным призывом и провокацией к государственному перевороту заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая отказалась признавать итоги парламентских выборов в республике."Очевидно абсолютно, что подобного рода провокация возможна. Это вытекает из всего хода событий. Ну, чего уж тут говорить, если действующий президент, хотя и с очень маленькими полномочиями, выступает с оценками и тянет народ на площадь, на Майдан, называя выборы пророссийскими. Это очевидный призыв, провокация к тому, чтобы совершить государственный переворот", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20241101/tbilisi-1981383544.html

грузия

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грузия, дмитрий медведев, в мире, саломе зурабишвили, парламентские выборы в грузии — 2024