https://ria.ru/20241101/medvedev-1981421844.html

США привыкли ломать всех через колено, заявил Медведев

США привыкли ломать всех через колено, заявил Медведев - РИА Новости, 01.11.2024

США привыкли ломать всех через колено, заявил Медведев

США привыкли ломать всех через колено, исходят из принципа исключительности своих интересов - это большая ошибка, и однажды она их погубит, убежден заместитель... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T19:07

2024-11-01T19:07

2024-11-01T21:33

общество

сша

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. США привыкли ломать всех через колено, исходят из принципа исключительности своих интересов - это большая ошибка, и однажды она их погубит, убежден заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Они привыкли всех ломать через колено. Они исходят из принципа исключительности интересов Соединенных Штатов Америки. Это большая ошибка. Знаете, я так скажу, это их когда-нибудь погубит просто", - сказал Медведев в интервью RT, фрагмент видео опубликован в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20241101/medvedev-1981427363.html

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общество, сша, россия, дмитрий медведев