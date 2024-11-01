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США привыкли ломать всех через колено, заявил Медведев - РИА Новости, 01.11.2024
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19:07 01.11.2024 (обновлено: 21:33 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981421844.html
США привыкли ломать всех через колено, заявил Медведев
США привыкли ломать всех через колено, заявил Медведев - РИА Новости, 01.11.2024
США привыкли ломать всех через колено, заявил Медведев
США привыкли ломать всех через колено, исходят из принципа исключительности своих интересов - это большая ошибка, и однажды она их погубит, убежден заместитель... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T19:07
2024-11-01T21:33
общество
сша
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. США привыкли ломать всех через колено, исходят из принципа исключительности своих интересов - это большая ошибка, и однажды она их погубит, убежден заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Они привыкли всех ломать через колено. Они исходят из принципа исключительности интересов Соединенных Штатов Америки. Это большая ошибка. Знаете, я так скажу, это их когда-нибудь погубит просто", - сказал Медведев в интервью RT, фрагмент видео опубликован в его Telegram-канале.
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общество, сша, россия, дмитрий медведев
Общество, США, Россия, Дмитрий Медведев
США привыкли ломать всех через колено, заявил Медведев

Медведев: США привыкли ломать всех через колено, и это их погубит

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. США привыкли ломать всех через колено, исходят из принципа исключительности своих интересов - это большая ошибка, и однажды она их погубит, убежден заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Они привыкли всех ломать через колено. Они исходят из принципа исключительности интересов Соединенных Штатов Америки. Это большая ошибка. Знаете, я так скажу, это их когда-нибудь погубит просто", - сказал Медведев в интервью RT, фрагмент видео опубликован в его Telegram-канале.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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