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Медведев рассказал о работе над бюджетом - РИА Новости, 01.11.2024
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16:27 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981383900.html
Медведев рассказал о работе над бюджетом
Медведев рассказал о работе над бюджетом - РИА Новости, 01.11.2024
Медведев рассказал о работе над бюджетом
Баланса в работе над бюджетом удается достигать, несмотря на повышенное финансирование военных расходов для достижения победы, сообщил зампред Совбеза РФ,... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T16:27
2024-11-01T16:27
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Баланса в работе над бюджетом удается достигать, несмотря на повышенное финансирование военных расходов для достижения победы, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Основные приоритеты, связанные с национальными целями развития и с народной программой, соблюдаются. Очевидно, что и денег всегда не хватает, ну а в экономике, которая вынуждена финансировать в повышенном размере военные расходы, тем более. Но главное в такой ситуации - не допустить очевидных перекосов. Потому что и победу нужно достигнуть, и с другой стороны развиваться нужно", - сказал Медведев на заседании программной комиссии "Единой России". "Ну и, как мне представляется, все, что коллеги рассказали, свидетельствует о том, что вот этот баланс, несмотря на очень трудный характер его дохождения, все-таки достигать удается. То есть мы и развиваемся, и финансируем то, без чего наша страна просто сейчас не может остаться - без поддержки вооруженных сил и заботы о военнослужащих", - добавил Медведев.
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россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев рассказал о работе над бюджетом

Зампред Совбеза Медведев: баланса в работе над бюджетом удается достигать

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Баланса в работе над бюджетом удается достигать, несмотря на повышенное финансирование военных расходов для достижения победы, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Основные приоритеты, связанные с национальными целями развития и с народной программой, соблюдаются. Очевидно, что и денег всегда не хватает, ну а в экономике, которая вынуждена финансировать в повышенном размере военные расходы, тем более. Но главное в такой ситуации - не допустить очевидных перекосов. Потому что и победу нужно достигнуть, и с другой стороны развиваться нужно", - сказал Медведев на заседании программной комиссии "Единой России".
"Ну и, как мне представляется, все, что коллеги рассказали, свидетельствует о том, что вот этот баланс, несмотря на очень трудный характер его дохождения, все-таки достигать удается. То есть мы и развиваемся, и финансируем то, без чего наша страна просто сейчас не может остаться - без поддержки вооруженных сил и заботы о военнослужащих", - добавил Медведев.
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РоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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