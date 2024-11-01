https://ria.ru/20241101/medvedev-1981383900.html

Медведев рассказал о работе над бюджетом

Медведев рассказал о работе над бюджетом - РИА Новости, 01.11.2024

Медведев рассказал о работе над бюджетом

Баланса в работе над бюджетом удается достигать, несмотря на повышенное финансирование военных расходов для достижения победы, сообщил зампред Совбеза РФ,... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T16:27

2024-11-01T16:27

2024-11-01T16:27

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Баланса в работе над бюджетом удается достигать, несмотря на повышенное финансирование военных расходов для достижения победы, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Основные приоритеты, связанные с национальными целями развития и с народной программой, соблюдаются. Очевидно, что и денег всегда не хватает, ну а в экономике, которая вынуждена финансировать в повышенном размере военные расходы, тем более. Но главное в такой ситуации - не допустить очевидных перекосов. Потому что и победу нужно достигнуть, и с другой стороны развиваться нужно", - сказал Медведев на заседании программной комиссии "Единой России". "Ну и, как мне представляется, все, что коллеги рассказали, свидетельствует о том, что вот этот баланс, несмотря на очень трудный характер его дохождения, все-таки достигать удается. То есть мы и развиваемся, и финансируем то, без чего наша страна просто сейчас не может остаться - без поддержки вооруженных сил и заботы о военнослужащих", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20241031/minfin-1981173385.html

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россия, дмитрий медведев, единая россия