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Медведев назвал обязательства государства перед гражданами приоритетом - РИА Новости, 01.11.2024
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15:11 01.11.2024 (обновлено: 15:41 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981361852.html
Медведев назвал обязательства государства перед гражданами приоритетом
Медведев назвал обязательства государства перед гражданами приоритетом - РИА Новости, 01.11.2024
Медведев назвал обязательства государства перед гражданами приоритетом
Обязательства государства перед гражданами остаются приоритетом для властей, несмотря на непростое для страны время, заявил председатель "Единой России" Дмитрий РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:11
2024-11-01T15:41
дмитрий медведев
россия
единая россия
политика
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Обязательства государства перед гражданами остаются приоритетом для властей, несмотря на непростое для страны время, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии.В ходе выступления Медведев сообщил, что при совместной работе партии с правительством над проектом бюджета РФ были учтены значительные средства, которые выделяются на социальную сферу."Это обязательства страны перед гражданами, и они остаются приоритетом, несмотря на самые сложные обстоятельства. А страна наша сейчас находится, безусловно, в весьма сложном периоде своего развития", - сказал Медведев.
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дмитрий медведев, россия, единая россия, политика
Дмитрий Медведев, Россия, Единая Россия, Политика
Медведев назвал обязательства государства перед гражданами приоритетом

Медведев: обязательства государства перед гражданами остаются приоритетом

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Обязательства государства перед гражданами остаются приоритетом для властей, несмотря на непростое для страны время, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии.
В ходе выступления Медведев сообщил, что при совместной работе партии с правительством над проектом бюджета РФ были учтены значительные средства, которые выделяются на социальную сферу.
"Это обязательства страны перед гражданами, и они остаются приоритетом, несмотря на самые сложные обстоятельства. А страна наша сейчас находится, безусловно, в весьма сложном периоде своего развития", - сказал Медведев.
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