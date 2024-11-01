https://ria.ru/20241101/medvedev--1981386419.html
Медведев указал на важность заботы о военнослужащих
Медведев указал на важность заботы о военнослужащих - РИА Новости, 01.11.2024
Медведев указал на важность заботы о военнослужащих
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев указал на важность финансирования Вооруженных сил страны и РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T16:39
2024-11-01T16:39
2024-11-01T16:39
дмитрий медведев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев указал на важность финансирования Вооруженных сил страны и заботы о военнослужащих. Медведев подчеркнул требование не допускать перекосов в бюджете, несмотря на необходимость повышенного финансирования военных расходов. "Как мне представляется, вот это баланс, несмотря на очень трудный характер его нахождения, все таки достигать удается. То есть мы и развиваемся, и финансируем то, без чего наша страна просто сейчас не может остаться, без поддержки Вооруженных сил и заботы о военнослужащих", - сказал Медведев на заседании программной комиссии партии, посвященном поправкам партии ко второму чтению бюджета.
https://ria.ru/20241030/putin-1980989202.html
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дмитрий медведев, единая россия, россия, общество
Дмитрий Медведев, Единая Россия, Россия, Общество
Медведев указал на важность заботы о военнослужащих
Дмитрий Медведев указал на важность поддержки ВС РФ и заботы о военнослужащих
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев указал на важность финансирования Вооруженных сил страны и заботы о военнослужащих.
Медведев подчеркнул требование не допускать перекосов в бюджете, несмотря на необходимость повышенного финансирования военных расходов.
"Как мне представляется, вот это баланс, несмотря на очень трудный характер его нахождения, все таки достигать удается. То есть мы и развиваемся, и финансируем то, без чего наша страна просто сейчас не может остаться, без поддержки Вооруженных сил и заботы о военнослужащих", - сказал Медведев на заседании программной комиссии партии, посвященном поправкам партии ко второму чтению бюджета.