https://ria.ru/20241101/mchs-1981266698.html
В севастопольском лесу уничтожили шесть западных суббоеприпасов
В севастопольском лесу уничтожили шесть западных суббоеприпасов - РИА Новости, 01.11.2024
В севастопольском лесу уничтожили шесть западных суббоеприпасов
Шесть западных суббоеприпасов обнаружены и уничтожены в севастопольском лесу, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T07:03
2024-11-01T07:03
2024-11-01T07:03
происшествия
севастополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896192612_0:381:963:923_1920x0_80_0_0_49fba862cca9b1bfcae6fffe83f85183.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Шесть западных суббоеприпасов обнаружены и уничтожены в севастопольском лесу, сообщает пресс-служба МЧС России. Пресс служба рассказала, что о находке в севастопольском лесу сообщил мужчина, отправившийся в лес за грибами. Он обнаружил в листве металлический круглый предмет размером с теннисный мяч, после чего на место прибыли пиротехники Специализированного отряда МЧС России по Севастополю. Они обошли с металлодетекторами прилегающие территории в поисках других неразорвавшихся элементов. За два дня инженерно-технических работ обнаружили ещё пять суббоеприпасов того же типа. "Все шесть найденных образцов вражеского вооружения специалисты МЧС России уничтожили прямо на месте обнаружения. В ликвидации были задействованы 15 человек и пять единиц техники. Работы по обследованию лесного массива продолжаются", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241101/plennyy-1981265090.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896192612_0:291:963:1013_1920x0_80_0_0_251252db279af5c92be9a43d75e64f25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Севастополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В севастопольском лесу уничтожили шесть западных суббоеприпасов
МЧС: шесть западных суббоеприпасов уничтожены в севастопольском лесу