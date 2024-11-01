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В севастопольском лесу уничтожили шесть западных суббоеприпасов - РИА Новости, 01.11.2024
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07:03 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/mchs-1981266698.html
В севастопольском лесу уничтожили шесть западных суббоеприпасов
В севастопольском лесу уничтожили шесть западных суббоеприпасов - РИА Новости, 01.11.2024
В севастопольском лесу уничтожили шесть западных суббоеприпасов
Шесть западных суббоеприпасов обнаружены и уничтожены в севастопольском лесу, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T07:03
2024-11-01T07:03
происшествия
севастополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Шесть западных суббоеприпасов обнаружены и уничтожены в севастопольском лесу, сообщает пресс-служба МЧС России. Пресс служба рассказала, что о находке в севастопольском лесу сообщил мужчина, отправившийся в лес за грибами. Он обнаружил в листве металлический круглый предмет размером с теннисный мяч, после чего на место прибыли пиротехники Специализированного отряда МЧС России по Севастополю. Они обошли с металлодетекторами прилегающие территории в поисках других неразорвавшихся элементов. За два дня инженерно-технических работ обнаружили ещё пять суббоеприпасов того же типа. "Все шесть найденных образцов вражеского вооружения специалисты МЧС России уничтожили прямо на месте обнаружения. В ликвидации были задействованы 15 человек и пять единиц техники. Работы по обследованию лесного массива продолжаются", - говорится в сообщении.
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происшествия, севастополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Севастополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В севастопольском лесу уничтожили шесть западных суббоеприпасов

МЧС: шесть западных суббоеприпасов уничтожены в севастопольском лесу

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Шесть западных суббоеприпасов обнаружены и уничтожены в севастопольском лесу, сообщает пресс-служба МЧС России.
Пресс служба рассказала, что о находке в севастопольском лесу сообщил мужчина, отправившийся в лес за грибами. Он обнаружил в листве металлический круглый предмет размером с теннисный мяч, после чего на место прибыли пиротехники Специализированного отряда МЧС России по Севастополю. Они обошли с металлодетекторами прилегающие территории в поисках других неразорвавшихся элементов. За два дня инженерно-технических работ обнаружили ещё пять суббоеприпасов того же типа.
"Все шесть найденных образцов вражеского вооружения специалисты МЧС России уничтожили прямо на месте обнаружения. В ликвидации были задействованы 15 человек и пять единиц техники. Работы по обследованию лесного массива продолжаются", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияСевастопольРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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