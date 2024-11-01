Программа регионального маткапитала на Ямале продлена до 2030 года
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа продлили региональную программу материнского капитала до 2030 года, сообщает правительства Ямала.
"Продлен срок предоставления маткапитала до конца 2030 года. Ранее он действовал до 2026 года. Также на средства меры соцподдержки можно будет приобрести или построить дом блокированной застройки. Такая возможность появится с принятием соответствующего законопроекта. Сейчас с помощью регионального материнского капитала можно улучшить жилищные условия, направив средства на реконструкцию дома блокированной застройки", - говорится в сообщении.
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Ямальский региональный маткапитал – один из самых больших в стране. На вторых детей, рожденных после 2020 года, жителям Ямала выдается 150 тысяч рублей, на третьих и последующих, рожденных после 2011 года, – 500 тысяч рублей. Средства можно направить на улучшение жилищных условий на Ямале – покупку квартиры в капитальном многоквартирном доме, приобретение, строительство и реконструкцию частного дома. Еще одно направление – оплата любой медицинской помощи на территории России.
По данным властей, с начала текущего года выдано 3,3 тысячи сертификатов. В общей сложности, всего за время действия меры поддержки ей воспользовались почти 32 тысячи раз.
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