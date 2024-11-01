Рейтинг@Mail.ru
Программа регионального маткапитала на Ямале продлена до 2030 года - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:37 01.11.2024 (обновлено: 16:39 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/matkapital-1981385881.html
Программа регионального маткапитала на Ямале продлена до 2030 года
Программа регионального маткапитала на Ямале продлена до 2030 года - РИА Новости, 01.11.2024
Программа регионального маткапитала на Ямале продлена до 2030 года
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа продлили региональную программу материнского капитала до 2030 года, сообщает правительства Ямала. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T16:37
2024-11-01T16:39
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
россия
жилье
материнский капитал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582656872_0:0:3249:1828_1920x0_80_0_0_670c07664126dfea451ee54d98c97fa5.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа продлили региональную программу материнского капитала до 2030 года, сообщает правительства Ямала. "Продлен срок предоставления маткапитала до конца 2030 года. Ранее он действовал до 2026 года. Также на средства меры соцподдержки можно будет приобрести или построить дом блокированной застройки. Такая возможность появится с принятием соответствующего законопроекта. Сейчас с помощью регионального материнского капитала можно улучшить жилищные условия, направив средства на реконструкцию дома блокированной застройки", - говорится в сообщении. Ямальский региональный маткапитал – один из самых больших в стране. На вторых детей, рожденных после 2020 года, жителям Ямала выдается 150 тысяч рублей, на третьих и последующих, рожденных после 2011 года, – 500 тысяч рублей. Средства можно направить на улучшение жилищных условий на Ямале – покупку квартиры в капитальном многоквартирном доме, приобретение, строительство и реконструкцию частного дома. Еще одно направление – оплата любой медицинской помощи на территории России. По данным властей, с начала текущего года выдано 3,3 тысячи сертификатов. В общей сложности, всего за время действия меры поддержки ей воспользовались почти 32 тысячи раз.
https://ria.ru/20241028/sotrudnichestvo-1980578466.html
https://ria.ru/20241024/byudzhet-1979897236.html
ямал
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582656872_441:0:3132:2018_1920x0_80_0_0_8b0afb9ba7e41520bdb86ff4c362730b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ямал, россия, жилье, материнский капитал
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Россия, Жилье, Материнский капитал

Программа регионального маткапитала на Ямале продлена до 2030 года

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЖенщина с детской коляской гуляет в сквере
Женщина с детской коляской гуляет в сквере - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Женщина с детской коляской гуляет в сквере
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа продлили региональную программу материнского капитала до 2030 года, сообщает правительства Ямала.
"Продлен срок предоставления маткапитала до конца 2030 года. Ранее он действовал до 2026 года. Также на средства меры соцподдержки можно будет приобрести или построить дом блокированной застройки. Такая возможность появится с принятием соответствующего законопроекта. Сейчас с помощью регионального материнского капитала можно улучшить жилищные условия, направив средства на реконструкцию дома блокированной застройки", - говорится в сообщении.
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Ямал и РЭЦ договорились о продвижении регионального бизнеса
28 октября, 19:50
Ямальский региональный маткапитал – один из самых больших в стране. На вторых детей, рожденных после 2020 года, жителям Ямала выдается 150 тысяч рублей, на третьих и последующих, рожденных после 2011 года, – 500 тысяч рублей. Средства можно направить на улучшение жилищных условий на Ямале – покупку квартиры в капитальном многоквартирном доме, приобретение, строительство и реконструкцию частного дома. Еще одно направление – оплата любой медицинской помощи на территории России.
По данным властей, с начала текущего года выдано 3,3 тысячи сертификатов. В общей сложности, всего за время действия меры поддержки ей воспользовались почти 32 тысячи раз.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Бюджет Ямала на 2025-2027 гг останется социально ориентированным
24 октября, 19:13
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалРоссияЖильеМатеринский капитал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала