https://ria.ru/20241101/marafon-1981396716.html

Представители всех регионов России соберутся на марафоне "Знание.Первые"

Представители всех регионов России соберутся на марафоне "Знание.Первые" - РИА Новости, 01.11.2024

Представители всех регионов России соберутся на марафоне "Знание.Первые"

В Москве с 4 по 6 ноября пройдет федеральный просветительский марафон "Знание.Первые"; центральной площадкой марафона станет выставочный зал "Манеж", в котором... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T17:29

2024-11-01T17:29

2024-11-01T17:29

россия

москва

архангельск

дмитрий патрушев

виталий савельев

дмитрий песков

российское общество "знание"

роскосмос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/118453/26/1184532658_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_4cf788cff54f812603eaa81ec93c8e64.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Москве с 4 по 6 ноября пройдет федеральный просветительский марафон "Знание.Первые"; центральной площадкой марафона станет выставочный зал "Манеж", в котором соберутся представители всех 89 регионов страны, сообщает пресс-служба Российского общества "Знание", выступающего организатором мероприятия. В числе спикеров заявлены государственные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, журналистики, спорта, герои страны. В День народного единства к событию присоединятся Архангельск, Нижний Новгород, Пятигорск, Сочи, Томск, Ханты-Мансийск, Якутск, а также площадка в новых регионах. Лекции, интервью, открытые диалоги и мастер-классы просветительского марафона посвящены возможностям для самореализации, созидания и творчества молодых людей в России в самых разных сферах. Это государственное управление, экономика, агропромышленный комплекс, космонавтика, информационные технологии, наука, экология, культура, спорт и многие другие области. Российские эксперты расскажут школьникам и студентам о реализации масштабных проектов, востребованных специальностях, знаниях и навыках, поделятся своим опытом, говорится в сообщении. С молодежью встретятся государственные деятели: заместители председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев, заместитель руководителя администрации президента РФ — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества, заместитель председателя Наблюдательного совета Российского общества "Знание" Владимир Мединский, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр транспорта РФ Роман Старовойт, директор департамента информации и печати, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Также своими мнением о ключевых тенденциях, поддержке молодых специалистов и достижении успехов в бизнесе поделятся представители крупных российских компаний: генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков, генеральный директор холдинга News Media Максим Иксанов, телеведущая, медиаменеджер, заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга" Тина Канделаки. О творчестве, силе духа, выборе профессионального пути, источниках вдохновения будут говорить с участниками марафона известные общественные деятели, мастера культуры и искусства, спортсмены, журналисты: космонавт-испытатель отряда космонавтов "Роскосмоса", Герой Российской Федерации Сергей Прокопьев, ректор Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, народный артист Российской Федерации Николай Цискаридзе, тележурналист, продюсер Андрей Малахов, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев, певица, актриса Лариса Долина, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук и многие другие. В центре внимания лекторов и участников марафона в столице будут внешние вызовы, стоящие перед Россией, развитие искусственного интеллекта, настоящее и будущее российской космонавтики, становление современного агропромышленного комплекса, экологичный транспорт будущего, культура для молодежи, правила успешного инвестирования, навыки продюсирования своего будущего. Значимой темой марафона станет современная история России и героические подвиги соотечественников. Из первых уст ребята услышат, что значит защищать Родину ради ее будущего: с молодежью встретятся Герои России, военнослужащие Владислав Головин, Сергей Хайрудинов и военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко. Впервые в истории марафона состоятся дебаты с искусственным интеллектом, в них примет участие профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Вячеслав Дубынин. Он обсудит с ИИ такие фундаментальные темы, как свобода воли, мораль, сознание, искусство, добавили в пресс-службе. Также в ходе марафона гости смогут пообщаться с лекторами в формате "без галстуков" и без камер, задать вопросы и получить честные ответы. В блогерской зоне школьники и студенты встретятся с популярными российскими блогерами, лидерами мнений, к примеру, с актером кино и телевидения Леоном Кемстачем и блогером, певицей Миланой Хаметовой. В партнерском городке все желающие смогут попробовать свои силы в интерактивах, подготовленных ведущими госкорпорациями и крупнейшими российскими компаниями. В дни марафона также будет работать "Знание.Библиотека", в которой можно будет найти более пяти тысяч книг.

https://ria.ru/20241028/razvitie-1979499343.html

https://sn.ria.ru/20241030/zdorove-1981021855.html

https://ria.ru/20241030/irnitu-1980983424.html

россия

москва

архангельск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, архангельск, дмитрий патрушев, виталий савельев, дмитрий песков, российское общество "знание", роскосмос, манеж