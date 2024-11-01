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Представители всех регионов России соберутся на марафоне "Знание.Первые" - РИА Новости, 01.11.2024
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17:29 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/marafon-1981396716.html
Представители всех регионов России соберутся на марафоне "Знание.Первые"
Представители всех регионов России соберутся на марафоне "Знание.Первые" - РИА Новости, 01.11.2024
Представители всех регионов России соберутся на марафоне "Знание.Первые"
В Москве с 4 по 6 ноября пройдет федеральный просветительский марафон "Знание.Первые"; центральной площадкой марафона станет выставочный зал "Манеж", в котором... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:29
2024-11-01T17:29
россия
москва
архангельск
дмитрий патрушев
виталий савельев
дмитрий песков
российское общество "знание"
роскосмос
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Москве с 4 по 6 ноября пройдет федеральный просветительский марафон "Знание.Первые"; центральной площадкой марафона станет выставочный зал "Манеж", в котором соберутся представители всех 89 регионов страны, сообщает пресс-служба Российского общества "Знание", выступающего организатором мероприятия. В числе спикеров заявлены государственные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, журналистики, спорта, герои страны. В День народного единства к событию присоединятся Архангельск, Нижний Новгород, Пятигорск, Сочи, Томск, Ханты-Мансийск, Якутск, а также площадка в новых регионах. Лекции, интервью, открытые диалоги и мастер-классы просветительского марафона посвящены возможностям для самореализации, созидания и творчества молодых людей в России в самых разных сферах. Это государственное управление, экономика, агропромышленный комплекс, космонавтика, информационные технологии, наука, экология, культура, спорт и многие другие области. Российские эксперты расскажут школьникам и студентам о реализации масштабных проектов, востребованных специальностях, знаниях и навыках, поделятся своим опытом, говорится в сообщении. С молодежью встретятся государственные деятели: заместители председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев, заместитель руководителя администрации президента РФ — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества, заместитель председателя Наблюдательного совета Российского общества "Знание" Владимир Мединский, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр транспорта РФ Роман Старовойт, директор департамента информации и печати, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Также своими мнением о ключевых тенденциях, поддержке молодых специалистов и достижении успехов в бизнесе поделятся представители крупных российских компаний: генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков, генеральный директор холдинга News Media Максим Иксанов, телеведущая, медиаменеджер, заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга" Тина Канделаки. О творчестве, силе духа, выборе профессионального пути, источниках вдохновения будут говорить с участниками марафона известные общественные деятели, мастера культуры и искусства, спортсмены, журналисты: космонавт-испытатель отряда космонавтов "Роскосмоса", Герой Российской Федерации Сергей Прокопьев, ректор Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, народный артист Российской Федерации Николай Цискаридзе, тележурналист, продюсер Андрей Малахов, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев, певица, актриса Лариса Долина, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук и многие другие. В центре внимания лекторов и участников марафона в столице будут внешние вызовы, стоящие перед Россией, развитие искусственного интеллекта, настоящее и будущее российской космонавтики, становление современного агропромышленного комплекса, экологичный транспорт будущего, культура для молодежи, правила успешного инвестирования, навыки продюсирования своего будущего. Значимой темой марафона станет современная история России и героические подвиги соотечественников. Из первых уст ребята услышат, что значит защищать Родину ради ее будущего: с молодежью встретятся Герои России, военнослужащие Владислав Головин, Сергей Хайрудинов и военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко. Впервые в истории марафона состоятся дебаты с искусственным интеллектом, в них примет участие профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Вячеслав Дубынин. Он обсудит с ИИ такие фундаментальные темы, как свобода воли, мораль, сознание, искусство, добавили в пресс-службе. Также в ходе марафона гости смогут пообщаться с лекторами в формате "без галстуков" и без камер, задать вопросы и получить честные ответы. В блогерской зоне школьники и студенты встретятся с популярными российскими блогерами, лидерами мнений, к примеру, с актером кино и телевидения Леоном Кемстачем и блогером, певицей Миланой Хаметовой. В партнерском городке все желающие смогут попробовать свои силы в интерактивах, подготовленных ведущими госкорпорациями и крупнейшими российскими компаниями. В дни марафона также будет работать "Знание.Библиотека", в которой можно будет найти более пяти тысяч книг.
https://ria.ru/20241028/razvitie-1979499343.html
https://sn.ria.ru/20241030/zdorove-1981021855.html
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россия, москва, архангельск, дмитрий патрушев, виталий савельев, дмитрий песков, российское общество "знание", роскосмос, манеж
Россия, Москва, Архангельск, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Дмитрий Песков, Российское общество "Знание", Роскосмос, Манеж

Представители всех регионов России соберутся на марафоне "Знание.Первые"

© РИА Новости / Юрий Артамонов | Перейти в медиабанкВид на Центральный выставочный зал "Манеж" в Москве
Вид на Центральный выставочный зал Манеж в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Юрий Артамонов
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Вид на Центральный выставочный зал "Манеж" в Москве
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Москве с 4 по 6 ноября пройдет федеральный просветительский марафон "Знание.Первые"; центральной площадкой марафона станет выставочный зал "Манеж", в котором соберутся представители всех 89 регионов страны, сообщает пресс-служба Российского общества "Знание", выступающего организатором мероприятия.
В числе спикеров заявлены государственные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, журналистики, спорта, герои страны. В День народного единства к событию присоединятся Архангельск, Нижний Новгород, Пятигорск, Сочи, Томск, Ханты-Мансийск, Якутск, а также площадка в новых регионах.
Рейтинг регионов по научно-технологическому развитию
Рейтинг регионов по научно-технологическому развитию
28 октября, 00:33
Лекции, интервью, открытые диалоги и мастер-классы просветительского марафона посвящены возможностям для самореализации, созидания и творчества молодых людей в России в самых разных сферах. Это государственное управление, экономика, агропромышленный комплекс, космонавтика, информационные технологии, наука, экология, культура, спорт и многие другие области. Российские эксперты расскажут школьникам и студентам о реализации масштабных проектов, востребованных специальностях, знаниях и навыках, поделятся своим опытом, говорится в сообщении.
С молодежью встретятся государственные деятели: заместители председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев, заместитель руководителя администрации президента РФ — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества, заместитель председателя Наблюдательного совета Российского общества "Знание" Владимир Мединский, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр транспорта РФ Роман Старовойт, директор департамента информации и печати, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Также своими мнением о ключевых тенденциях, поддержке молодых специалистов и достижении успехов в бизнесе поделятся представители крупных российских компаний: генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков, генеральный директор холдинга News Media Максим Иксанов, телеведущая, медиаменеджер, заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга" Тина Канделаки.
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Заседание "Здоровье и образование детей, подростков и молодежи"
30 октября, 18:55
О творчестве, силе духа, выборе профессионального пути, источниках вдохновения будут говорить с участниками марафона известные общественные деятели, мастера культуры и искусства, спортсмены, журналисты: космонавт-испытатель отряда космонавтов "Роскосмоса", Герой Российской Федерации Сергей Прокопьев, ректор Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, народный артист Российской Федерации Николай Цискаридзе, тележурналист, продюсер Андрей Малахов, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев, певица, актриса Лариса Долина, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук и многие другие.
В центре внимания лекторов и участников марафона в столице будут внешние вызовы, стоящие перед Россией, развитие искусственного интеллекта, настоящее и будущее российской космонавтики, становление современного агропромышленного комплекса, экологичный транспорт будущего, культура для молодежи, правила успешного инвестирования, навыки продюсирования своего будущего. Значимой темой марафона станет современная история России и героические подвиги соотечественников. Из первых уст ребята услышат, что значит защищать Родину ради ее будущего: с молодежью встретятся Герои России, военнослужащие Владислав Головин, Сергей Хайрудинов и военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.
Впервые в истории марафона состоятся дебаты с искусственным интеллектом, в них примет участие профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Вячеслав Дубынин. Он обсудит с ИИ такие фундаментальные темы, как свобода воли, мораль, сознание, искусство, добавили в пресс-службе.
Также в ходе марафона гости смогут пообщаться с лекторами в формате "без галстуков" и без камер, задать вопросы и получить честные ответы. В блогерской зоне школьники и студенты встретятся с популярными российскими блогерами, лидерами мнений, к примеру, с актером кино и телевидения Леоном Кемстачем и блогером, певицей Миланой Хаметовой. В партнерском городке все желающие смогут попробовать свои силы в интерактивах, подготовленных ведущими госкорпорациями и крупнейшими российскими компаниями. В дни марафона также будет работать "Знание.Библиотека", в которой можно будет найти более пяти тысяч книг.
Студенты идут по коридору в университете - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Более 3 тысяч человек посетили карьерные дни в ИРНИТУ
30 октября, 18:26
 
РоссияМоскваАрхангельскДмитрий ПатрушевВиталий СавельевДмитрий ПесковРоссийское общество "Знание"РоскосмосМанеж
 
 
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