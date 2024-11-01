https://ria.ru/20241101/malayziya-1981396448.html

Премьер Малайзии отверг призыв США воздержаться от дружбы с Россией

Премьер Малайзии отверг призыв США воздержаться от дружбы с Россией - РИА Новости, 01.11.2024

Премьер Малайзии отверг призыв США воздержаться от дружбы с Россией

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что отклонил призыв США воздержаться от дружбы с Россией, поскольку Малайзия является суверенной страной, которая РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T17:28

2024-11-01T17:28

2024-11-01T17:28

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энтони блинкен

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ДЖАКАРТА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что отклонил призыв США воздержаться от дружбы с Россией, поскольку Малайзия является суверенной страной, которая сама принимает решения. По данным портала Free Malaysia Today, Анвар Ибрагим рассказал, что дал такой ответ США на встрече с госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном на саммите АСЕАН в Лаосе. При этом малайзийский премьер призвал собеседника провести час, обсуждая конфликт на Ближнем Востоке и инвестиционные возможности, а не призыв "перестать дружить с Москвой". "Я ответил: "это ваша проблема; не указывайте нам. Мы независимая, суверенная страна, мы принимаем решения за наш народ и нашу нацию", - отметил Ибрагим. Отношения Куала-Лумпура с Москвой укрепились благодаря двухдневному рабочему визиту Анвара Ибрагима в Россию в сентябре, в ходе которого он провел двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20241026/serbija-1980222785.html

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в мире, россия, малайзия, сша, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), энтони блинкен, владимир путин