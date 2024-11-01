https://ria.ru/20241101/makhinatsii-1981317481.html

СК расследует дело о махинациях с жилищными субсидиями Минобороны

СК расследует дело о махинациях с жилищными субсидиями Минобороны - РИА Новости, 01.11.2024

СК расследует дело о махинациях с жилищными субсидиями Минобороны

СК расследует дело о махинациях с жилищными субсидиями, ущерб Минобороны РФ по которому составляет десятки миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:21

2024-11-01T12:21

2024-11-01T12:31

следственный комитет россии (ск рф)

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. СК расследует дело о махинациях с жилищными субсидиями, ущерб Минобороны РФ по которому составляет десятки миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Расследуется уголовное дело в отношении заместителя начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России Сергея Теры, граждан Марины Тера, Ирины Шустовой, Залины Каировой и Марины Дзукаевой, которые обвиняются в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой, злоупотреблении должностными полномочиями, покушении на получение взятки в особо крупном размере, а также Генадия Гаева, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой, покушении на дачу взятки в особо крупном размере и Эльбруса Тебиева, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2021-2024 годах Сергей Тера, Марина Тера, Шустова, Каирова и Дзукаева за взятку помогли Гаеву и Тебиеву получить увеличенные жилищные субсидии, внеся в жилищные дела ложные данные, и причинили Минобороны России ущерб в несколько десятков миллионов рублей. Отмечается, что Сергей Тера арестован, остальные фигуранты дела отправлены под домашний арест. Кроме того, на их имущество стоимостью более восьми миллионов рублей наложен арест."Уголовное дело в отношении Гаева выделено в отдельное производство и направлено военному прокурору для утверждения обвинительного заключения", - добавили в СК.Подчеркивается, что расследование дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия