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СК расследует дело о махинациях с жилищными субсидиями Минобороны - РИА Новости, 01.11.2024
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12:21 01.11.2024 (обновлено: 12:31 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/makhinatsii-1981317481.html
СК расследует дело о махинациях с жилищными субсидиями Минобороны
СК расследует дело о махинациях с жилищными субсидиями Минобороны - РИА Новости, 01.11.2024
СК расследует дело о махинациях с жилищными субсидиями Минобороны
СК расследует дело о махинациях с жилищными субсидиями, ущерб Минобороны РФ по которому составляет десятки миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:21
2024-11-01T12:31
следственный комитет россии (ск рф)
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. СК расследует дело о махинациях с жилищными субсидиями, ущерб Минобороны РФ по которому составляет десятки миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Расследуется уголовное дело в отношении заместителя начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России Сергея Теры, граждан Марины Тера, Ирины Шустовой, Залины Каировой и Марины Дзукаевой, которые обвиняются в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой, злоупотреблении должностными полномочиями, покушении на получение взятки в особо крупном размере, а также Генадия Гаева, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой, покушении на дачу взятки в особо крупном размере и Эльбруса Тебиева, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2021-2024 годах Сергей Тера, Марина Тера, Шустова, Каирова и Дзукаева за взятку помогли Гаеву и Тебиеву получить увеличенные жилищные субсидии, внеся в жилищные дела ложные данные, и причинили Минобороны России ущерб в несколько десятков миллионов рублей. Отмечается, что Сергей Тера арестован, остальные фигуранты дела отправлены под домашний арест. Кроме того, на их имущество стоимостью более восьми миллионов рублей наложен арест."Уголовное дело в отношении Гаева выделено в отдельное производство и направлено военному прокурору для утверждения обвинительного заключения", - добавили в СК.Подчеркивается, что расследование дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
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следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
СК расследует дело о махинациях с жилищными субсидиями Минобороны

СК расследует махинации с жилищными субсидиями МО на десятки миллионов рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб на ограде здания Министерства обороны РФ
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. СК расследует дело о махинациях с жилищными субсидиями, ущерб Минобороны РФ по которому составляет десятки миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Расследуется уголовное дело в отношении заместителя начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России Сергея Теры, граждан Марины Тера, Ирины Шустовой, Залины Каировой и Марины Дзукаевой, которые обвиняются в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой, злоупотреблении должностными полномочиями, покушении на получение взятки в особо крупном размере, а также Генадия Гаева, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой, покушении на дачу взятки в особо крупном размере и Эльбруса Тебиева, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в 2021-2024 годах Сергей Тера, Марина Тера, Шустова, Каирова и Дзукаева за взятку помогли Гаеву и Тебиеву получить увеличенные жилищные субсидии, внеся в жилищные дела ложные данные, и причинили Минобороны России ущерб в несколько десятков миллионов рублей. Отмечается, что Сергей Тера арестован, остальные фигуранты дела отправлены под домашний арест. Кроме того, на их имущество стоимостью более восьми миллионов рублей наложен арест.
"Уголовное дело в отношении Гаева выделено в отдельное производство и направлено военному прокурору для утверждения обвинительного заключения", - добавили в СК.
Подчеркивается, что расследование дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России.
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