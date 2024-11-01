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В крымском сафари-парке родился львенок редкого окраса - РИА Новости, 01.11.2024
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Хорошие новости
 
10:10 01.11.2024 (обновлено: 15:48 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/lvenok-1981288504.html
В крымском сафари-парке родился львенок редкого окраса
В крымском сафари-парке родился львенок редкого окраса - РИА Новости, 01.11.2024
В крымском сафари-парке родился львенок редкого окраса
Львенок с редким белым окрасом появился на свет в крымском сафари-парке "Тайган", сообщил РИА Новости директор учреждения Олег Зубков. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T10:10
2024-11-01T15:48
хорошие новости
европа
белогорский район
олег зубков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. Львенок с редким белым окрасом появился на свет в крымском сафари-парке "Тайган", сообщил РИА Новости директор учреждения Олег Зубков. "У пары львов родился малыш белого окраса", — сказал он. По словам Зубкова, мать-львица отказалась от детеныша. Его выкармливание взяли на себя сотрудники сафари-парка. Сафари-парк "Тайган" — частный парк хищников, крупнейший по коллекции в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают порядка 60 львов, включая редких белых, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, на остальных площадях располагаются стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20241031/lvenok-1981184796.html
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европа, белогорский район, олег зубков
Хорошие новости, Европа, Белогорский район, Олег Зубков
В крымском сафари-парке родился львенок редкого окраса

В крымском сафари-парке "Тайган" родился львенок редкого окраса

© Сафари Парк Тайган/TelegramЛьвенок с редким белым окрасом родился в крымском сафари-парке "Тайган"
Львенок с редким белым окрасом родился в крымском сафари-парке Тайган - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Сафари Парк Тайган/Telegram
Львенок с редким белым окрасом родился в крымском сафари-парке "Тайган"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. Львенок с редким белым окрасом появился на свет в крымском сафари-парке "Тайган", сообщил РИА Новости директор учреждения Олег Зубков.
"У пары львов родился малыш белого окраса", — сказал он.
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По словам Зубкова, мать-львица отказалась от детеныша. Его выкармливание взяли на себя сотрудники сафари-парка.
Сафари-парк "Тайган" — частный парк хищников, крупнейший по коллекции в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают порядка 60 львов, включая редких белых, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, на остальных площадях располагаются стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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