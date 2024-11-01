https://ria.ru/20241101/liksutov-1981309003.html

Ликсутов: объявлен онлайн-конкурс на второй офсетный контракт на услуги

Ликсутов: объявлен онлайн-конкурс на второй офсетный контракт на услуги - РИА Новости, 01.11.2024

Ликсутов: объявлен онлайн-конкурс на второй офсетный контракт на услуги

Инвестор локализует в Москве швейное производство и в течение шести лет будет оказывать услуги по изготовлению текстильной и раздаточной продукции для городских РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:13

2024-11-01T12:13

2024-11-01T12:46

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

сергей собянин

максим ликсутов

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Инвестор локализует в Москве швейное производство и в течение шести лет будет оказывать услуги по изготовлению текстильной и раздаточной продукции для городских мероприятий в рамках долгосрочного договора со встречными инвестиционными обязательствами, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Мы активно работаем над поддержанием благоприятного инвестиционного климата в столице, в том числе развиваем государственно-частное партнерство по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Так, согласно новому офсетному контракту, в городе за 1,5 года будет создано производство верхней одежды, трикотажных изделий и аксессуаров. Объем закупки за шесть лет составит около 1,2 миллиарда рублей", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Таким образом, появится возможность сократить потребность в импорте текстильной и раздаточной продукции, а также сэкономить бюджетные средства при проведении городских мероприятий."Планируется, что новое производство ежегодно будет выпускать около 34 тысяч дождевиков, жилетов и курток, порядка 20 тысяч футболок, маек и свитшотов, свыше 22 тысяч перчаток, шапок и шарфов, а также более 800 тысяч аксессуаров – пледов, флагов, сумок, лент, бейджей и накладок на сиденья. Локализация производства на территории Москвы позволит своевременно обеспечивать городские мероприятия качественной текстильной и раздаточной продукцией", – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Первый офсетный контракт на услуги Москва заключила в феврале этого года. По условиям контракта, в Южном Бутове построят промышленно-логистический комплекс по аренде и обработке текстиля для учреждений социального комплекса.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что город объявил конкурс на офсетные контракты в сферах транспортной инфраструктуры и экологии.Правительство Москвы заключило более 20 офсетных контрактов с 2017 года на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, систем для хранения архивов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, коммунальной техники и многого другого. Совокупный объем закупки по этим контрактам составит порядка 413 миллиарда рублей. Всего будет создано около 7 тысяч новых рабочих мест.По восьми офсетным контрактам инвесторы завершили строительство и модернизацию производств, а также начаты поставки продукции для городских нужд.

https://ria.ru/20241101/liksutov-1981285593.html

https://ria.ru/20241031/liksutov-1981098301.html

москва

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, максим ликсутов , анатолий гарбузов