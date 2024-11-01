https://ria.ru/20241101/liksutov-1981285593.html

Ликсутов: новый центр обучит кадры для фармкомпаний ОЭЗ "Технополис Москва"

Ликсутов: новый центр обучит кадры для фармкомпаний ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 01.11.2024

Ликсутов: новый центр обучит кадры для фармкомпаний ОЭЗ "Технополис Москва"

Инновационный центр подготовки кадров для фармацевтической отрасли будет открыт в 2025 году в Московском государственном образовательном комплексе, его базовая... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T10:13

2024-11-01T10:13

2024-11-01T10:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Инновационный центр подготовки кадров для фармацевтической отрасли будет открыт в 2025 году в Московском государственном образовательном комплексе, его базовая кафедра расположена в особой экономической зоне "Технополис Москва" на площадке "Печатники", сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он добавил, что раз в шесть месяцев в центре будут обучать до 1,5 тысячи специалистов для фармкомпаний."В Москве работают современные и высокотехнологичные фармацевтические предприятия. Они выпускают широкий спектр лекарственных средств, в том числе жизненно важные. Новый учебный центр Московского государственного образовательного комплекса будет готовить специалистов по пяти самым востребованным специальностям на фармацевтическом рынке и по одной – на промышленном. Занятия начнутся со следующего учебного года, планируется выпускать не менее 3 тысяч специалистов. Продолжаем подготовку кадров для столичного индустриального сектора по поручению Сергея Собянина", - цитирует пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Ликсутова.Развитие фармацевтической отрасли в Москве требует квалифицированных кадров. Предприятия уже предлагают стажировки и практики для студентов и выпускников образовательных учреждений. Все это позволяет обеспечить компании высококвалифицированными специалистами и способствует развитию отрасли."В особой экономической зоне сформирован мощный фармацевтический кластер. В него входят 13 компаний. Они производят жизненно важные лекарственные препараты, в том числе в рамках офсетных контрактов. В 2023 году участники кластера создали свыше 700 рабочих мест, вложив в свое развитие 12,6 миллиарда рублей. Всего на предприятиях кластера трудятся более 2,8 тысячи человек, а фактически вложенные инвестиции в развитие собственных производств превысили 40 миллиардов рублей", - сообщил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Подготовка кадров нового учебного центра будет проводиться по программам: "Лабораторный химический анализ", "Геномная инженерия", "Промышленные биотехнологии", "Промышленная фармацевтика", "Фармацевтика", а также "Мехатроника и мобильная робототехника", которая является неотъемлемой частью любого производства. Например, геномная инженерия востребована во многих отраслях: на биотехнологических и биофармацевтических производствах, в агрономии и ветеринарии, а также в научно-исследовательском секторе. Геномный инженер проводит эксперименты в области молекулярной биологии и, в частности, генной инженерии, осуществляет анализ последовательностей с помощью специализированных цифровых инструментов, проводит контроль и анализ полученных результатов.По словам директора Московского государственного образовательного комплекса Нерсеса Нерсесяна, кадры являются ключевым ресурсом для развития инноваций в фармакологии."Квалифицированные специалисты могут разрабатывать новые препараты, методы лечения и технологии, что способствует развитию отрасли, укреплению технологического суверенитета России. Наша задача подготовить кадры для предприятий, расположенных в особой экономической зоне "Технополис Москва", а также для других фармкомпаний. Особенность ключевых программ обучения заключается в том, что модуль будет формироваться в зависимости от существующей потребности предприятий в специалистах. Участниками программы станут студенты, которые уже проходят обучение", - подчеркнул он.Чтобы реализовать проект планируют запустить отдельный учебный корпус, в котором создадут производственную аптеку, лабораторию медицинских анализов и геномной инженерии, фармацевтическое промышленное производство, контрольно-аналитическую и бактериологическую лабораторию, теплицы по выращиванию лекарственного растительного сырья для дальнейшего производства медпрепаратов и другое."Фармацевтическим компаниям город предоставляет широкий спектр преференций в виде льгот и субсидий, позволяющих предприятиям замещать импортную продукцию, повышать доступность качественных отечественных медпрепаратов", - отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.

https://ria.ru/20241031/liksutov-1981098301.html

https://ria.ru/20241030/liksutov-1980876583.html

https://ria.ru/20241030/ekskursii-1980841077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов