https://ria.ru/20241101/lik-1981261653.html
Прокуратура обжаловала приговор по делу американца Лика о наркотиках
Прокуратура обжаловала приговор по делу американца Лика о наркотиках - РИА Новости, 01.11.2024
Прокуратура обжаловала приговор по делу американца Лика о наркотиках
Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор по делу о наркотиках в отношении гражданина США музыканта Трэвиса Лика, осужденного на 13 лет... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T04:44
2024-11-01T04:44
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор по делу о наркотиках в отношении гражданина США музыканта Трэвиса Лика, осужденного на 13 лет строгого режима, а также его сообщницы, сообщили РИА Новости в Хамовническом суде Москвы. "Просят изменить зачет срока нахождения под стражей", - сказал собеседник агентства. В суде пояснили, что сторона обвинения само наказание не обжалует. Соответственно, об изменении назначенного срока речи не идет. Вместе с американцем по делу на 8 лет осуждена 24-летняя жительница столицы Вероника Грабанчук. Относится ли изменение зачета срока, проведенного под стражей, к обоим фигурантам, или только к Лику, суд не уточнил. Согласно картотеке Хамовнического райсуда, адвокаты обвиняемых обжаловали приговор еще летом. Из карточки дела следует, что Лику вменяют производство и сбыт наркотических веществ в крупном размере, совершенное группой лиц, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление или переработка наркотических средств без цели сбыта. В прокуратуре Москвы сообщали, что с января по июнь 2023 года Лик приобретал у сообщника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наркотические средства, расфасовывал их в удобные для сбыта упаковки и передавал Грабанчук для последующего размещения в тайники-закладки. Таким образом они совершили четыре покушения на сбыт свыше 40 граммов мефедрона. Кроме того, по версии следствия, Лик без цели сбыта хранил у себя дома более 1,6 грамма мефедрона, а также таблетки массой 0,54 грамма, содержащие МДМА. Наркотические средства были обнаружены и изъяты в ходе оперативных мероприятий. Лик не признал вину в инкриминируемых преступлениях, Грабанчук признала ее в полном объеме, добавили в прокуратуре. Хамовнический суд арестовал Лика в июне 2023 года. В инстанции отмечали, что 51-летний американец, некогда служивший в воздушно-десантных войсках, обвиняется в организации бизнеса по сбыту наркотиков с привлечением молодых людей. Мать Лика тогда сообщила американским СМИ, что ее сын в молодости недолго служил в ВВС США, в последние 10 лет преимущественно жил в Москве, сотрудничал с двумя российскими рок-группами и преподавал английский язык.
https://ria.ru/20241028/blek-1980424972.html
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происшествия, москва, сша
Происшествия, Москва, США
Прокуратура обжаловала приговор по делу американца Лика о наркотиках
Прокуратура обжаловала приговор по делу о наркотиках в отношении американца Лика
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор по делу о наркотиках в отношении гражданина США музыканта Трэвиса Лика, осужденного на 13 лет строгого режима, а также его сообщницы, сообщили РИА Новости в Хамовническом суде Москвы.
"Просят изменить зачет срока нахождения под стражей", - сказал собеседник агентства.
В суде пояснили, что сторона обвинения само наказание не обжалует. Соответственно, об изменении назначенного срока речи не идет.
Вместе с американцем по делу на 8 лет осуждена 24-летняя жительница столицы Вероника Грабанчук. Относится ли изменение зачета срока, проведенного под стражей, к обоим фигурантам, или только к Лику, суд не уточнил.
Согласно картотеке Хамовнического райсуда, адвокаты обвиняемых обжаловали приговор еще летом.
Из карточки дела следует, что Лику вменяют производство и сбыт наркотических веществ в крупном размере, совершенное группой лиц, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление или переработка наркотических средств без цели сбыта.
В прокуратуре Москвы сообщали, что с января по июнь 2023 года Лик приобретал у сообщника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наркотические средства, расфасовывал их в удобные для сбыта упаковки и передавал Грабанчук для последующего размещения в тайники-закладки. Таким образом они совершили четыре покушения на сбыт свыше 40 граммов мефедрона.
Кроме того, по версии следствия, Лик без цели сбыта хранил у себя дома более 1,6 грамма мефедрона, а также таблетки массой 0,54 грамма, содержащие МДМА. Наркотические средства были обнаружены и изъяты в ходе оперативных мероприятий.
Лик не признал вину в инкриминируемых преступлениях, Грабанчук признала ее в полном объеме, добавили в прокуратуре.
Хамовнический суд арестовал Лика в июне 2023 года. В инстанции отмечали, что 51-летний американец, некогда служивший в воздушно-десантных войсках, обвиняется в организации бизнеса по сбыту наркотиков с привлечением молодых людей.
Мать Лика тогда сообщила американским СМИ, что ее сын в молодости недолго служил в ВВС США, в последние 10 лет преимущественно жил в Москве, сотрудничал с двумя российскими рок-группами и преподавал английский язык.