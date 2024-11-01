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Лавров предложил главе МИД КНДР обсудить договор о партнерстве - РИА Новости, 01.11.2024
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12:05 01.11.2024 (обновлено: 14:21 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/lavrov-1981314326.html
Лавров предложил главе МИД КНДР обсудить договор о партнерстве
Лавров предложил главе МИД КНДР обсудить договор о партнерстве - РИА Новости, 01.11.2024
Лавров предложил главе МИД КНДР обсудить договор о партнерстве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил главе МИД КНДР Цой Сон Хи обсудить, как внешнеполитические ведомства двух стран будут содействовать... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:05
2024-11-01T14:21
россия
сергей лавров
цой сон хи
кндр (северная корея)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид кндр
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил главе МИД КНДР Цой Сон Хи обсудить, как внешнеполитические ведомства двух стран будут содействовать реализации договоренностей, зафиксированных в договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР. "Я очень ценю сегодняшнюю возможность поговорить откровенно, по-товарищески по всем этим вопросам и выработать общее понимание о том, как наши внешнеполитические ведомства будут содействовать реализации договоренностей, заключенных в договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - сказал Лавров на встрече с главой МИД КНДР.Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
https://ria.ru/20241101/lavrov-1981311855.html
россия
кндр (северная корея)
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россия, сергей лавров, цой сон хи, кндр (северная корея), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид кндр
Россия, Сергей Лавров, Цой Сон Хи, КНДР (Северная Корея), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД КНДР
Лавров предложил главе МИД КНДР обсудить договор о партнерстве

Лавров предложил главе МИД КНДР обсудить реализацию договоренностей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой на встрече в Москве. 1 ноября 2024
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой на встрече в Москве. 1 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой на встрече в Москве. 1 ноября 2024
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил главе МИД КНДР Цой Сон Хи обсудить, как внешнеполитические ведомства двух стран будут содействовать реализации договоренностей, зафиксированных в договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.
"Я очень ценю сегодняшнюю возможность поговорить откровенно, по-товарищески по всем этим вопросам и выработать общее понимание о том, как наши внешнеполитические ведомства будут содействовать реализации договоренностей, заключенных в договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - сказал Лавров на встрече с главой МИД КНДР.
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Лавров рассказал о сотрудничестве российских и северокорейских спецслужб
Вчера, 11:55
 
РоссияСергей ЛавровЦой Сон ХиКНДР (Северная Корея)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД КНДР
 
 
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