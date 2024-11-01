Лавров предложил главе МИД КНДР обсудить договор о партнерстве
Лавров предложил главе МИД КНДР обсудить реализацию договоренностей
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой на встрече в Москве. 1 ноября 2024
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой на встрече в Москве. 1 ноября 2024
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил главе МИД КНДР Цой Сон Хи обсудить, как внешнеполитические ведомства двух стран будут содействовать реализации договоренностей, зафиксированных в договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.
"Я очень ценю сегодняшнюю возможность поговорить откровенно, по-товарищески по всем этим вопросам и выработать общее понимание о том, как наши внешнеполитические ведомства будут содействовать реализации договоренностей, заключенных в договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - сказал Лавров на встрече с главой МИД КНДР.
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.