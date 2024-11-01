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Лавров рассказал о сотрудничестве российских и северокорейских спецслужб - РИА Новости, 01.11.2024
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11:55 01.11.2024 (обновлено: 11:59 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/lavrov-1981311855.html
Лавров рассказал о сотрудничестве российских и северокорейских спецслужб
Лавров рассказал о сотрудничестве российских и северокорейских спецслужб - РИА Новости, 01.11.2024
Лавров рассказал о сотрудничестве российских и северокорейских спецслужб
Между военными и спецслужбами России и КНДР налажены тесные контакты, это позволяет решать важные задачи в области безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T11:55
2024-11-01T11:59
россия
сергей лавров
москва
цой сон хи
политика
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Между военными и спецслужбами России и КНДР налажены тесные контакты, это позволяет решать важные задачи в области безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел республики Цой Сон Хи."Налажены очень тесные контакты между военными двух стран и по линии служб безопасности. Это тоже позволяет решать практически значимые и важные для безопасности наших и ваших граждан задачи", - сказал он в начале встречи в Москве.
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россия, сергей лавров, москва, цой сон хи, политика
Россия, Сергей Лавров, Москва, Цой Сон Хи, Политика
Лавров рассказал о сотрудничестве российских и северокорейских спецслужб

Лавров: между спецслужбами РФ и КНДР налажены тесные контакты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Флаги России и КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Между военными и спецслужбами России и КНДР налажены тесные контакты, это позволяет решать важные задачи в области безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел республики Цой Сон Хи.
"Налажены очень тесные контакты между военными двух стран и по линии служб безопасности. Это тоже позволяет решать практически значимые и важные для безопасности наших и ваших граждан задачи", - сказал он в начале встречи в Москве.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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Вчера, 11:50
 
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