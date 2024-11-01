https://ria.ru/20241101/lavrov-1981311855.html

Лавров рассказал о сотрудничестве российских и северокорейских спецслужб

Лавров рассказал о сотрудничестве российских и северокорейских спецслужб - РИА Новости, 01.11.2024

Лавров рассказал о сотрудничестве российских и северокорейских спецслужб

Между военными и спецслужбами России и КНДР налажены тесные контакты, это позволяет решать важные задачи в области безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T11:55

2024-11-01T11:55

2024-11-01T11:59

россия

сергей лавров

москва

цой сон хи

политика

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Между военными и спецслужбами России и КНДР налажены тесные контакты, это позволяет решать важные задачи в области безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел республики Цой Сон Хи."Налажены очень тесные контакты между военными двух стран и по линии служб безопасности. Это тоже позволяет решать практически значимые и важные для безопасности наших и ваших граждан задачи", - сказал он в начале встречи в Москве.

https://ria.ru/20241101/lavrov-1981310618.html

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россия, сергей лавров, москва, цой сон хи, политика