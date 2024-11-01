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Лавров прокомментировал договор о партнерстве России с КНДР - РИА Новости, 01.11.2024
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11:50 01.11.2024 (обновлено: 15:41 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/lavrov-1981310618.html
Лавров прокомментировал договор о партнерстве России с КНДР
Лавров прокомментировал договор о партнерстве России с КНДР - РИА Новости, 01.11.2024
Лавров прокомментировал договор о партнерстве России с КНДР
Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР призван сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии, заявил министр иностранных дел Сергей... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T11:50
2024-11-01T15:41
россия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР призван сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с коллегой из Северной Кореи Цой Сон Хи."Договор о стратегическом партнерстве заложил прочный фундамент для дальнейшего углубления наших отношений во всех сферах двусторонней повестки, но и призван также сыграть стабилизирующую роль в регионе Северо-Восточной Азии и в более широком плане — на всем нашем континенте", — сказал он.Глава российского МИД отметил, что отношения между Москвой и Пхеньяном за последние несколько лет достигли беспрецедентно высокого уровня. Между военными и спецслужбами налажены тесные контакты, что позволяет решать важные для безопасности двух стран задачи, добавил он.Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор 19 июня во время визита Путина в Пхеньян. Этот документ должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000-го.Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны, а также обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
https://ria.ru/20241027/kndr-1980323257.html
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Лавров прокомментировал договор о партнерстве России с КНДР

Лавров: договор с КНДР сыграет стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР призван сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с коллегой из Северной Кореи Цой Сон Хи.
"Договор о стратегическом партнерстве заложил прочный фундамент для дальнейшего углубления наших отношений во всех сферах двусторонней повестки, но и призван также сыграть стабилизирующую роль в регионе Северо-Восточной Азии и в более широком плане — на всем нашем континенте", — сказал он.
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Глава российского МИД отметил, что отношения между Москвой и Пхеньяном за последние несколько лет достигли беспрецедентно высокого уровня. Между военными и спецслужбами налажены тесные контакты, что позволяет решать важные для безопасности двух стран задачи, добавил он.
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор 19 июня во время визита Путина в Пхеньян. Этот документ должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000-го.
Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны, а также обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
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