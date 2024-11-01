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Переговоры Лаврова с главой МИД КНДР. Прямая трансляция - РИА Новости, 01.11.2024
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11:52 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/lavrov-1981291629.html
Переговоры Лаврова с главой МИД КНДР. Прямая трансляция
Переговоры Лаврова с главой МИД КНДР. Прямая трансляция - РИА Новости, 01.11.2024
Переговоры Лаврова с главой МИД КНДР. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с северокорейской коллегой Цой Сон Хи РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T11:52
2024-11-01T11:52
россия
сергей лавров
цой сон хи
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Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с северокорейской коллегой Цой Сон Хи
россия
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Лавров на переговорах с Министром иностранных дел КНДР
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россия, сергей лавров, цой сон хи, видео
Россия, Сергей Лавров, Цой Сон Хи
Переговоры Лаврова с главой МИД КНДР. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с северокорейской коллегой Цой Сон Хи
2024-11-01T11:52
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Переговоры Лаврова с главой МИД КНДР. Прямая трансляция

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Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с северокорейской коллегой Цой Сон Хи
 
РоссияСергей ЛавровЦой Сон Хи
 
 
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