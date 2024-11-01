https://ria.ru/20241101/lavrov-1981291629.html

Переговоры Лаврова с главой МИД КНДР. Прямая трансляция

Переговоры Лаврова с главой МИД КНДР. Прямая трансляция - РИА Новости, 01.11.2024

Переговоры Лаврова с главой МИД КНДР. Прямая трансляция

Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с северокорейской коллегой Цой Сон Хи РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T11:52

2024-11-01T11:52

2024-11-01T11:52

россия

сергей лавров

цой сон хи

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Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с северокорейской коллегой Цой Сон Хи

россия

2024

Новости

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Лавров на переговорах с Министром иностранных дел КНДР

Лавров на переговорах с Министром иностранных дел КНДР

2024-11-01T11:52

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