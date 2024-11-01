https://ria.ru/20241101/lavrov-1981291629.html
Переговоры Лаврова с главой МИД КНДР. Прямая трансляция
Переговоры Лаврова с главой МИД КНДР. Прямая трансляция - РИА Новости, 01.11.2024
Переговоры Лаврова с главой МИД КНДР. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с северокорейской коллегой Цой Сон Хи РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T11:52
2024-11-01T11:52
2024-11-01T11:52
россия
сергей лавров
цой сон хи
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Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с северокорейской коллегой Цой Сон Хи
россия
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981296544_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4cf4cae6f711faaefa7913a83c434f71.jpg
Лавров на переговорах с Министром иностранных дел КНДР
Лавров на переговорах с Министром иностранных дел КНДР
2024-11-01T11:52
true
PT30M57S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, цой сон хи, видео
Россия, Сергей Лавров, Цой Сон Хи
Переговоры Лаврова с главой МИД КНДР. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с северокорейской коллегой Цой Сон Хи
2024-11-01T11:52
true
PT30M57S
Переговоры Лаврова с главой МИД КНДР. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с северокорейской коллегой Цой Сон Хи