https://ria.ru/20241101/lavrov-1981267901.html

Россия призвала участников арабо-израильского конфликта избегать эскалации

Россия призвала участников арабо-израильского конфликта избегать эскалации - РИА Новости, 01.11.2024

Россия призвала участников арабо-израильского конфликта избегать эскалации

Москва призывает участников арабо-израильского конфликта воздерживаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия и выходу ситуации из-под РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T07:40

2024-11-01T07:40

2024-11-01T09:37

в мире

израиль

россия

ливан

сергей лавров

хезболла

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Москва призывает участников арабо-израильского конфликта воздерживаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия и выходу ситуации из-под контроля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet, перевод которого представлен на сайте ведомства. "Неурегулированность арабо-израильского конфликта породила очередной виток насилия: в Газе погибли десятки тысяч невинных палестинцев, в Ливане счет пострадавших идет на тысячи, в воронку противостояния затягивается всё большее число стран… Призываем воздерживаться от шагов, ведущих к дальнейшей эскалации насилия и выходу ситуации из-под контроля. Победителей в этом конфликте не будет", — сказал Лавров.Глава МИД России напомнил, что Москва осудила убийство Израилем политических лидеров палестинского движения ХАМАС и ливанского "Хезболла", как и высокопоставленных иранских военных, добавив. Россия предлагала дать этим событиям оценку по линии Совбеза ООН. "Однако из-за сопротивления западных членов Совета Безопасности сделать это не удалось… Путь к нормализации ситуации проходит через прекращение кровопролития и создание условий для политического урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой основе", — отметил министр иностранных дел. Лавров подчеркнул, что международно-правовая основа предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года. "Только такое решение может гарантировать устойчивый мир на Ближнем Востоке", — заключил глава российского МИД. Израиль уже больше года ведет активные боевые действия в секторе Газа и наносит удары по целям движения "Хезболла" в Ливане. Месяц назад ЦАХАЛ начал наземную операцию в южном Ливане по демонтажу инфраструктуры и физического присутствия бойцов "Хезболла" в приграничных с Израилем районах. Из-за ежедневных обстрелов со стороны Ливана населенные пункты на севере Израиля покинули порядка 60 тысяч жителей. Ситуация осложняется нарастанием напряженности между Израилем. и Ираном. В этом году Иран впервые в истории дважды атаковал ракетами еврейское государство, а Израиль со своей стороны впервые нанес удар по Исламской республике и официально взял за это ответственность.

https://ria.ru/20241018/briks-1978794653.html

https://ria.ru/20241004/lavrov-1976315127.html

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в мире, израиль, россия, ливан, сергей лавров, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году