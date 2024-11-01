https://ria.ru/20241101/lavrov-1981267350.html

Лавров прокомментировал военно-техническое сотрудничество Турции и Украины

Лавров прокомментировал военно-техническое сотрудничество Турции и Украины - РИА Новости, 01.11.2024

Лавров прокомментировал военно-техническое сотрудничество Турции и Украины

Военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение на фоне желания Анкары посредничать в украинском конфликте, заявил министр иностранных... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T07:32

2024-11-01T07:32

2024-11-01T08:56

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сергей лавров

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение на фоне желания Анкары посредничать в украинском конфликте, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet."К сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере. Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан. Это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги", — сказал он. Лавров подчеркнул, что Россия ценит усилия Анкары по содействию урегулированию украинского кризиса. Он напомнил, что именно Турция весной 2022 года предоставила площадку для переговоров в Стамбуле, а затем способствовала заключению зерновой сделки.Но сейчас какие-либо посреднические усилия, в том числе Турции, вряд ли имеют шансы на успех, отметил российский министр. По его словам, мир в планы противников России пока не входит. Киев ответил на мирную инициативу, выдвинутую президентом Владимиром Путиным в июне, вторжением в Курскую область и воздушными атаками на приграничные районы. США с союзниками по НАТО оказывают Украине всяческую помощь и обсуждают возможность нанесения ударов вглубь территории России западными дальнобойными ракетами. К тому же Владимир Зеленский не отменил указ, запрещающий переговоры с Москвой, перечислил Лавров.Россия же, добавил он, готова к политическому урегулированию конфликта, но речь должна идти не о временном прекращении огня, а об устранении первопричин кризиса. К ним относится расширение НАТО на восток, создание угроз жизненным интересам безопасности России, нарушение киевским режимом прав русских и русскоязычных жителей Украины, заключил глава МИД.На прошлой неделе Владимир Путин рассказал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани, что Россия недавно получила от Турции новые предложения по Украине и согласилась рассмотреть их. Но на следующий день Владимир Зеленский заявил, что никаких переговоров с Москвой вести не собирается. Президент назвал поведение киевской верхушки очень иррациональным и предположил, что ее действия направлены исключительно на то, чтобы показать, что вложения со стороны Запада и США были не напрасны. Тем не менее в вопросе переговоров мяч на стороне Киева, добавил Путин.

https://ria.ru/20241029/peregovory-1980624202.html

https://ria.ru/20241025/ukraina-1980014049.html

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россия

анкара (провинция)

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в мире, киев, россия, анкара (провинция), сергей лавров, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, hurriyet, нато