https://ria.ru/20241101/kursk-1981363205.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 01.11.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность и опасность атаки беспилотников отменили в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:17
2024-11-01T15:17
2024-11-01T15:17
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
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общество
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КУРСК, 1 ноя – РИА Новости. Ракетную опасность и опасность атаки беспилотников отменили в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности и опасности БПЛА", - сообщил Смирнов. Ракетная опасность была объявлена в 13.48 мск, спустя 14 минут была объявлена опасность атаки беспилотников.
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , россия, общество
Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Общество
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность и опасность атаки беспилотников