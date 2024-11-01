https://ria.ru/20241101/kukryniksy-1981357381.html

Выставка "Кукрыниксы" в честь их 100-летия открылась в московском Манеже

Выставка "Кукрыниксы" в честь их 100-летия открылась в московском Манеже - РИА Новости, 01.11.2024

Выставка "Кукрыниксы" в честь их 100-летия открылась в московском Манеже

Выставка "Кукрыниксы", посвященная 100-летию образования союза художников Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова, открылась в столичном Манеже, РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T15:11

2024-11-01T15:11

2024-11-01T15:11

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Выставка "Кукрыниксы", посвященная 100-летию образования союза художников Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова, открылась в столичном Манеже, после прижизненной выставки 1977 года проект стал первой масштабной экспозицией, передает корреспондент РИА Новости."С 1977 года не было масштабной выставки (посвященной "Кукрыниксам" - ред.). И вот к столетию этого легендарного творческого альянса мы проводим первую выставку. "Кукрыниксы" были незаслуженно не то, чтобы забыты, а непопулярны после развала Советского Союза. Сейчас их творчество актуально, мне кажется, сегодня оно очень вдохновляющее для многих людей. На этой выставке можно выделить главное – это контекст времени, который угадывали "Кукрыниксы". Каждая часть, каждый блок этой выставки необычайно интересны и важны - здесь легендарно и интересно все", - сказала на открытии гендиректор "Росизо" Ольга Галактионова.Куратор выставки Любовь Подлеснова, в свою очередь, подчеркнула, что при работе над экспозицией создатели старались показать широкому зрителю другие грани таланта "Кукрыниксов", помимо карикатуры. "Я думаю, что для многих современных зрителей станет открытием их книжная иллюстрация. Многие даже найдут у себя эти книги в книжных шкафах, но они никогда не задумывались, что многие иллюстрации сделали "Кукрыниксы". Кроме того, это их работы в театре, сотрудничество с Всеволодом Мейерхольдом, ну и, конечно же, живопись", - отметила она.Как уточнила Галактионова, на выставке представлены личные работы каждого из художников коллектива, большие работы, карикатуры, обложки журнала "Крокодил", иллюстрации к произведениям Самуила Маршака, Антона Чехова, Николая Гоголя, Михаила Салтыкова-Щедрина и других писателей.Проект объединил 314 предметов из собрания российских музеев и частных коллекций по всей России. Большинство произведений посетители увидят впервые. Экспозиция площадью более двух тысяч квадратных метров разместилась в десяти тематических залах.По словам создателей экспозиции, центральная часть выставки посвящена Великой Отечественной войне. События тех времен перекликаются и с сегодняшней историей. "Здесь трудно сказать: карикатура это или плакат. Это фиксация истории. Это доказательство того, что история циклична, она идет по своему сценарию, в котором мы принимаем участие. Мы должны помнить свою историю, в том числе через работы "Кукрыниксов", - добавила Галактионова.Сын художника Николая Соколова, входившего в творческий коллектив "Кукрыниксы", Владимир Соколов, вспоминая отца и его коллег, отметил, что они были "веселыми и дружными ребятами, которые жили в трудное время". "Первая Мировая война, Гражданская война, Вторая Мировая война. Но прожили они счастливо, потому что их объединяла радость творчества, беззаветная любовь к Родине и служение Отечеству", - подчеркнул он.Для посетителей выставка открыта с 1 ноября по 15 декабря."Кукрыниксы" - коллективный псевдоним трех художников: Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова. Имя творческого объединения стало символом жанра острой политической карикатуры, принесшего ему мировую известность. По карикатурам "Кукрыниксов" можно изучать историю советского государства от его становления до 1980-х годов.

https://ria.ru/20241031/istoricheskiyvystavka-1980939678.html

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кукрыниксы, манеж, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)