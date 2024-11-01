Беспрецедентная выставка: в "Манеже" отмечают 100-летие Кукрыниксов

Художники говорили, что у них иногда случаются споры и разногласия, но они не мешают работе:

"Творческие споры бывают в отдельных случаях, но они не нарушают единодушия в работе. Зато радостно видеть, как обогащается какая-нибудь наша общая работа внесением в нее всего лучшего, что имеет каждый из нас. А вносит каждый, не жалея и не приберегая для себя лично".