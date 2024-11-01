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Беспрецедентная выставка: в "Манеже" отмечают 100-летие Кукрыниксов - РИА Новости, 01.11.2024
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Культура
 
14:46 01.11.2024 (обновлено: 16:29 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/kukryniksy-1981351776.html
Беспрецедентная выставка: в "Манеже" отмечают 100-летие Кукрыниксов
Беспрецедентная выставка: в "Манеже" отмечают 100-летие Кукрыниксов - РИА Новости, 01.11.2024
Беспрецедентная выставка: в "Манеже" отмечают 100-летие Кукрыниксов
В "Манеже" открылась беспрецедентная по масштабу выставка в честь 100-летия Кукрыниксов. Их творчество стало символом политической карикатуры и сатиры в СССР. О РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:46
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В "Манеже" открылась беспрецедентная по масштабу выставка в честь 100-летия Кукрыниксов. Их творчество стало символом политической карикатуры и сатиры в СССР. О том, как устроена юбилейная экспозиция, — в фотоленте РИА Новости.
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Фото, Культура, Манеж, Кукрыниксы, куда сходить , что посмотреть , Москва, Выставки
Беспрецедентная выставка: в "Манеже" отмечают 100-летие Кукрыниксов

В "Манеже" открылась выставка в честь 100-летия Кукрыниксов

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В "Манеже" открылась беспрецедентная по масштабу выставка в честь 100-летия Кукрыниксов. Их творчество стало символом политической карикатуры и сатиры в СССР. О том, как устроена юбилейная экспозиция, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Название "Кукрыниксы" произошло от первых букв имен и фамилий трех художников: "Ку" — Михаил Куприянов, "Кры" — Порфирий Крылов, "Никс" — Николай Соколов. Коллектив был основан в 1924 году. Их работы быстро завоевали популярность благодаря оригинальному стилю и остроте подачи. Художники использовали яркие образы и меткие аллегории, чтобы высмеивать врагов Советского Союза и высвечивать недостатки общества.

Посетители на выставке Кукрыниксы в музейно-выставочном объединении Манеж

Название "Кукрыниксы" произошло от первых букв имен и фамилий трех художников: "Ку" — Михаил Куприянов, "Кры" — Порфирий Крылов, "Никс" — Николай Соколов. Коллектив был основан в 1924 году. Их работы быстро завоевали популярность благодаря оригинальному стилю и остроте подачи. Художники использовали яркие образы и меткие аллегории, чтобы высмеивать врагов Советского Союза и высвечивать недостатки общества.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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1 из 11
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Масштаб выставки поражает: экспозиция разместилась в "Манеже" на площади более двух тысяч квадратных метров. Проект музейно-выставочного центра "РОСИЗО" стал крупнейшим исследованием творчества Кукрыниксов после прижизненной выставки художников 1977 года. На открытии присутствовала генеральный директор центра "РОСИЗО" Ольга Галактионова и сын Николая Соколова Владимир.

Генеральный директор государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО Ольга Галактионова и сын Николая Соколова Владимир Соколов на выставке Кукрыниксы в музейно-выставочном объединении Манеж

Масштаб выставки поражает: экспозиция разместилась в "Манеже" на площади более двух тысяч квадратных метров. Проект музейно-выставочного центра "РОСИЗО" стал крупнейшим исследованием творчества Кукрыниксов после прижизненной выставки художников 1977 года. На открытии присутствовала генеральный директор центра "РОСИЗО" Ольга Галактионова и сын Николая Соколова Владимир.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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2 из 11
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

По карикатурам Кукрыниксов можно изучать историю советского государства от его становления до 1980-х годов. Коллектив чутко реагировал на главные события того времени — это отражено в структуре выставки. Десять залов посвящены различным периодам творчества художников: 20-30-е годы, Великая Отечественная война, участие художников в Нюрнбергском процессе, холодная война, а также работа в театре, журнале "Крокодил" и над книжными иллюстрациями.

На выставке Кукрыниксы в музейно-выставочном объединении Манеж

По карикатурам Кукрыниксов можно изучать историю советского государства от его становления до 1980-х годов. Коллектив чутко реагировал на главные события того времени — это отражено в структуре выставки. Десять залов посвящены различным периодам творчества художников: 20-30-е годы, Великая Отечественная война, участие художников в Нюрнбергском процессе, холодная война, а также работа в театре, журнале "Крокодил" и над книжными иллюстрациями.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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3 из 11
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В экспозиции представлено более 300 предметов из собраний российских музеев и частных коллекций. Большинство из них публика увидит впервые. Это агитационные плакаты, книжные иллюстрации, архивные фото и малоизвестные живописные произведения.

На выставке Кукрыниксы в музейно-выставочном объединении Манеж

В экспозиции представлено более 300 предметов из собраний российских музеев и частных коллекций. Большинство из них публика увидит впервые. Это агитационные плакаты, книжные иллюстрации, архивные фото и малоизвестные живописные произведения.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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4 из 11
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В первую очередь Кукрыниксы известны своими яркими плакатами и точными карикатурами, которые появлялись на страницах различных изданий, журналов, листовок и газет в годы Великой Отечественной войны. Одним из самых известных стал плакат "Беспощадно разгромим и уничтожим врага!". Участники коллектива были прекрасными рисовальщиками по отдельности, но в команде они еще и дополняли друг друга. Мастера признавались: "То, что создано коллективом, не смог бы осилить любой из нас в отдельности".

На выставке Кукрыниксы в музейно-выставочном объединении Манеж

В первую очередь Кукрыниксы известны своими яркими плакатами и точными карикатурами, которые появлялись на страницах различных изданий, журналов, листовок и газет в годы Великой Отечественной войны. Одним из самых известных стал плакат "Беспощадно разгромим и уничтожим врага!". Участники коллектива были прекрасными рисовальщиками по отдельности, но в команде они еще и дополняли друг друга. Мастера признавались: "То, что создано коллективом, не смог бы осилить любой из нас в отдельности".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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5 из 11
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Кураторы выставки отмечали, что старались показать разные грани творчества художников, обратить внимание на их работу в театре, сотрудничество со Всеволодом Мейерхольдом. Отдельного упоминания заслуживает живопись. Мастера работали в жанрах натюрморта, портрета, пейзажа, а также показывали исторические сцены.

На выставке Кукрыниксы в музейно-выставочном объединении Манеж

Кураторы выставки отмечали, что старались показать разные грани творчества художников, обратить внимание на их работу в театре, сотрудничество со Всеволодом Мейерхольдом. Отдельного упоминания заслуживает живопись. Мастера работали в жанрах натюрморта, портрета, пейзажа, а также показывали исторические сцены.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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6 из 11
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В экспозиции можно увидеть картину "Таня" — этим именем себя назвала врагам партизанка Зоя Космодемьянская. Именно ее подвигу посвящена работа коллектива. Художники прочли заметку о ней в газете "Правда" и сразу отправились в Петрищево, чтобы узнать детали произошедшего. На картине отражен кульминационный момент: девушка стоит на эшафоте и смело смотрит в глаза мучителям.

Картина Таня на выставке Кукрыниксы в музейно-выставочном объединении Манеж

В экспозиции можно увидеть картину "Таня" — этим именем себя назвала врагам партизанка Зоя Космодемьянская. Именно ее подвигу посвящена работа коллектива. Художники прочли заметку о ней в газете "Правда" и сразу отправились в Петрищево, чтобы узнать детали произошедшего. На картине отражен кульминационный момент: девушка стоит на эшафоте и смело смотрит в глаза мучителям.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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7 из 11
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Еще одна знаковая живописная работа — "Конец" — знаменует окончание фашистского режима. Спустя несколько дней после капитуляции Германии в Великой Отечественной войне, художники побывали в Берлине. Затем в московской мастерской долго искали подходящую композицию, положение фигур и выражение лиц, которые бы в полной мере показали крах Гитлера. Безумные и отчаянные глаза персонажей и темный колорит подчеркивают гнетущее настроение картины.

Картина Конец на выставке Кукрыниксы в музейно-выставочном объединении Манеж

Еще одна знаковая живописная работа — "Конец" — знаменует окончание фашистского режима. Спустя несколько дней после капитуляции Германии в Великой Отечественной войне, художники побывали в Берлине. Затем в московской мастерской долго искали подходящую композицию, положение фигур и выражение лиц, которые бы в полной мере показали крах Гитлера. Безумные и отчаянные глаза персонажей и темный колорит подчеркивают гнетущее настроение картины.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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8 из 11
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Художники также активно занимались книжной графикой. Они выполняли иллюстрации к произведениям Николая Гоголя, Михаила Салтыкова-Щедрина, Антона Чехова, Максима Горького и Мигеля Сервантеса.

Посетители на выставке Кукрыниксы в музейно-выставочном объединении Манеж

Художники также активно занимались книжной графикой. Они выполняли иллюстрации к произведениям Николая Гоголя, Михаила Салтыкова-Щедрина, Антона Чехова, Максима Горького и Мигеля Сервантеса.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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9 из 11
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Художники говорили, что у них иногда случаются споры и разногласия, но они не мешают работе:

"Творческие споры бывают в отдельных случаях, но они не нарушают единодушия в работе. Зато радостно видеть, как обогащается какая-нибудь наша общая работа внесением в нее всего лучшего, что имеет каждый из нас. А вносит каждый, не жалея и не приберегая для себя лично".

На выставке Кукрыниксы в музейно-выставочном объединении Манеж

Художники говорили, что у них иногда случаются споры и разногласия, но они не мешают работе:

"Творческие споры бывают в отдельных случаях, но они не нарушают единодушия в работе. Зато радостно видеть, как обогащается какая-нибудь наша общая работа внесением в нее всего лучшего, что имеет каждый из нас. А вносит каждый, не жалея и не приберегая для себя лично".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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10 из 11
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Выставка "Кукрыниксы" открыта в "Манеже" до 15 декабря 2024 года.

Фотография создателей Кукрыниксов: Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова в музейно-выставочном объединении Манеж

Выставка "Кукрыниксы" открыта в "Манеже" до 15 декабря 2024 года.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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