https://ria.ru/20241101/krasnoyarsk-1981273474.html

В Красноярском крае женщина заставила сына выпить чистящее средство

В Красноярском крае женщина заставила сына выпить чистящее средство - РИА Новости, 01.11.2024

В Красноярском крае женщина заставила сына выпить чистящее средство

Жительнице Манского района Красноярского края, заставившей 11-летнего сына выпить чистящее средство "Азелит", предстоит суд по обвинению в покушении на... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T08:47

2024-11-01T08:47

2024-11-01T09:50

происшествия

манский район

красноярский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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КРАСНОЯРСК, 1 ноя – РИА Новости. Жительнице Манского района Красноярского края, заставившей 11-летнего сына выпить чистящее средство "Азелит", предстоит суд по обвинению в покушении на убийство, сообщает краевая пресс-служба ведомства. Ранее ведомство сообщало, что женщина пришла домой пьяная и начала ругаться с 11-летним сыном, в какой-то момент она схватилась за печную кочергу и ударила ребенка по голове. После этого она налила в кружку бытовое чистящее средство и заставила мальчика выпить его, затем легла спать. Вовремя вернувшийся с работы отец вызвал "скорую". Школьника госпитализировали в реанимацию, у него диагностировали ожоги носоглотки, пищевода, отравление щелочью, желудочно-кишечное кровотечение, а также кровоточащую рану на затылке. Женщину в июле арестовали. "Прокуратура утвердила обвинение жительнице Манского района, заставившей выпить своего сына чистящее средство "Азелит"… В данный момент он вместе со своими братьями и сестрами проживает дома с отцом. Мать продолжает находиться в СИЗО", - говорится в сообщении. Отмечается, что женщина не признает свою вину, на допросе она говорила, что не хотела убивать сына, а в намерениях у нее было лишь проучить его. Сейчас мальчик ходит в школу, ему предстоит ещё одна операция. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы. В региональном главке СК РФ отмечалось, что в семье воспитывается четверо детей.

https://ria.ru/20241020/ubiystvo-1978982463.html

https://ria.ru/20241022/prokuratura-1979305881.html

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происшествия, манский район, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом