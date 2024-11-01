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В Красноярском крае женщина заставила сына выпить чистящее средство - РИА Новости, 01.11.2024
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08:47 01.11.2024 (обновлено: 09:50 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/krasnoyarsk-1981273474.html
В Красноярском крае женщина заставила сына выпить чистящее средство
В Красноярском крае женщина заставила сына выпить чистящее средство - РИА Новости, 01.11.2024
В Красноярском крае женщина заставила сына выпить чистящее средство
Жительнице Манского района Красноярского края, заставившей 11-летнего сына выпить чистящее средство "Азелит", предстоит суд по обвинению в покушении на... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T08:47
2024-11-01T09:50
происшествия
манский район
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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КРАСНОЯРСК, 1 ноя – РИА Новости. Жительнице Манского района Красноярского края, заставившей 11-летнего сына выпить чистящее средство "Азелит", предстоит суд по обвинению в покушении на убийство, сообщает краевая пресс-служба ведомства. Ранее ведомство сообщало, что женщина пришла домой пьяная и начала ругаться с 11-летним сыном, в какой-то момент она схватилась за печную кочергу и ударила ребенка по голове. После этого она налила в кружку бытовое чистящее средство и заставила мальчика выпить его, затем легла спать. Вовремя вернувшийся с работы отец вызвал "скорую". Школьника госпитализировали в реанимацию, у него диагностировали ожоги носоглотки, пищевода, отравление щелочью, желудочно-кишечное кровотечение, а также кровоточащую рану на затылке. Женщину в июле арестовали. "Прокуратура утвердила обвинение жительнице Манского района, заставившей выпить своего сына чистящее средство "Азелит"… В данный момент он вместе со своими братьями и сестрами проживает дома с отцом. Мать продолжает находиться в СИЗО", - говорится в сообщении. Отмечается, что женщина не признает свою вину, на допросе она говорила, что не хотела убивать сына, а в намерениях у нее было лишь проучить его. Сейчас мальчик ходит в школу, ему предстоит ещё одна операция. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы. В региональном главке СК РФ отмечалось, что в семье воспитывается четверо детей.
https://ria.ru/20241020/ubiystvo-1978982463.html
https://ria.ru/20241022/prokuratura-1979305881.html
манский район
красноярский край
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происшествия, манский район, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Манский район, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Красноярском крае женщина заставила сына выпить чистящее средство

В Красноярском крае будут судить женщину, заставившую сына выпить "Азелит"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 1 ноя – РИА Новости. Жительнице Манского района Красноярского края, заставившей 11-летнего сына выпить чистящее средство "Азелит", предстоит суд по обвинению в покушении на убийство, сообщает краевая пресс-служба ведомства.
Ранее ведомство сообщало, что женщина пришла домой пьяная и начала ругаться с 11-летним сыном, в какой-то момент она схватилась за печную кочергу и ударила ребенка по голове. После этого она налила в кружку бытовое чистящее средство и заставила мальчика выпить его, затем легла спать. Вовремя вернувшийся с работы отец вызвал "скорую". Школьника госпитализировали в реанимацию, у него диагностировали ожоги носоглотки, пищевода, отравление щелочью, желудочно-кишечное кровотечение, а также кровоточащую рану на затылке. Женщину в июле арестовали.
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"Прокуратура утвердила обвинение жительнице Манского района, заставившей выпить своего сына чистящее средство "Азелит"… В данный момент он вместе со своими братьями и сестрами проживает дома с отцом. Мать продолжает находиться в СИЗО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина не признает свою вину, на допросе она говорила, что не хотела убивать сына, а в намерениях у нее было лишь проучить его. Сейчас мальчик ходит в школу, ему предстоит ещё одна операция. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.
В региональном главке СК РФ отмечалось, что в семье воспитывается четверо детей.
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ПроисшествияМанский районКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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