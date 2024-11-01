https://ria.ru/20241101/krasnov-1981300851.html

Краснов прибыл в Минск для участия в коллегии генпрокуратур РФ и Белоруссии

Краснов прибыл в Минск для участия в коллегии генпрокуратур РФ и Белоруссии - РИА Новости, 01.11.2024

Краснов прибыл в Минск для участия в коллегии генпрокуратур РФ и Белоруссии

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в Минск, где состоится заседание объединенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ и Генеральной прокуратуры... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T11:23

2024-11-01T11:23

2024-11-01T11:23

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борис грызлов

игорь краснов

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МИНСК, 1 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в Минск, где состоится заседание объединенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ и Генеральной прокуратуры Белоруссии, сообщила пресс-служба главного российского надзорного ведомства. "Игорь Краснов прибыл в Минск, где состоится заседание объединенной коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь", - говорится в сообщении. В аэропорту генпрокурора России встречали посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, заместители генпрокурора Белоруссии Алексей Стук и Геннадий Дыско. "Российские прокуроры намерены обсудить с белорусскими коллегами практику надзора за исполнением законодательства при объявлении и осуществлении розыска лиц, совершивших преступления", - отмечается в сообщении. Объединенная коллегия проводится с 2008 года для координации взаимодействия прокуратур России и Белоруссии.

https://ria.ru/20241028/tovarooborot-1980549997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, минск, борис грызлов, игорь краснов