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Краснов прибыл в Минск для участия в коллегии генпрокуратур РФ и Белоруссии
Краснов прибыл в Минск для участия в коллегии генпрокуратур РФ и Белоруссии - РИА Новости, 01.11.2024
Краснов прибыл в Минск для участия в коллегии генпрокуратур РФ и Белоруссии
Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в Минск, где состоится заседание объединенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ и Генеральной прокуратуры... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T11:23
2024-11-01T11:23
2024-11-01T11:23
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борис грызлов
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МИНСК, 1 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в Минск, где состоится заседание объединенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ и Генеральной прокуратуры Белоруссии, сообщила пресс-служба главного российского надзорного ведомства. "Игорь Краснов прибыл в Минск, где состоится заседание объединенной коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь", - говорится в сообщении. В аэропорту генпрокурора России встречали посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, заместители генпрокурора Белоруссии Алексей Стук и Геннадий Дыско. "Российские прокуроры намерены обсудить с белорусскими коллегами практику надзора за исполнением законодательства при объявлении и осуществлении розыска лиц, совершивших преступления", - отмечается в сообщении. Объединенная коллегия проводится с 2008 года для координации взаимодействия прокуратур России и Белоруссии.
https://ria.ru/20241028/tovarooborot-1980549997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, минск, борис грызлов, игорь краснов
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Минск, Борис Грызлов, Игорь Краснов