Рейтинг@Mail.ru
Краснов прибыл в Минск для участия в коллегии генпрокуратур РФ и Белоруссии - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
11:23 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/krasnov-1981300851.html
Краснов прибыл в Минск для участия в коллегии генпрокуратур РФ и Белоруссии
Краснов прибыл в Минск для участия в коллегии генпрокуратур РФ и Белоруссии - РИА Новости, 01.11.2024
Краснов прибыл в Минск для участия в коллегии генпрокуратур РФ и Белоруссии
Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в Минск, где состоится заседание объединенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ и Генеральной прокуратуры... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T11:23
2024-11-01T11:23
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
минск
борис грызлов
игорь краснов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981302797_0:119:1149:766_1920x0_80_0_0_0779d42d8419dca1e0c1bb25a3b0df70.jpg
МИНСК, 1 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в Минск, где состоится заседание объединенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ и Генеральной прокуратуры Белоруссии, сообщила пресс-служба главного российского надзорного ведомства. "Игорь Краснов прибыл в Минск, где состоится заседание объединенной коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь", - говорится в сообщении. В аэропорту генпрокурора России встречали посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, заместители генпрокурора Белоруссии Алексей Стук и Геннадий Дыско. "Российские прокуроры намерены обсудить с белорусскими коллегами практику надзора за исполнением законодательства при объявлении и осуществлении розыска лиц, совершивших преступления", - отмечается в сообщении. Объединенная коллегия проводится с 2008 года для координации взаимодействия прокуратур России и Белоруссии.
https://ria.ru/20241028/tovarooborot-1980549997.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981302797_0:0:1021:766_1920x0_80_0_0_204bc632bd8f4b04a7ff29a7eab853be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, минск, борис грызлов, игорь краснов
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Минск, Борис Грызлов, Игорь Краснов

Краснов прибыл в Минск для участия в коллегии генпрокуратур РФ и Белоруссии

© Фото : Генеральная прокуратура РФГенеральный прокурор Росии Игорь Краснов, прибывший в Минск на заседание
Генеральный прокурор Росии Игорь Краснов, прибывший в Минск на заседание - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : Генеральная прокуратура РФ
Генеральный прокурор Росии Игорь Краснов, прибывший в Минск на заседание
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 1 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в Минск, где состоится заседание объединенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ и Генеральной прокуратуры Белоруссии, сообщила пресс-служба главного российского надзорного ведомства.
"Игорь Краснов прибыл в Минск, где состоится заседание объединенной коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
В аэропорту генпрокурора России встречали посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, заместители генпрокурора Белоруссии Алексей Стук и Геннадий Дыско. "Российские прокуроры намерены обсудить с белорусскими коллегами практику надзора за исполнением законодательства при объявлении и осуществлении розыска лиц, совершивших преступления", - отмечается в сообщении.
Объединенная коллегия проводится с 2008 года для координации взаимодействия прокуратур России и Белоруссии.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Товарооборот между Россией и Белоруссией за восемь месяцев вырос на 6%
28 октября, 18:04
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияМинскБорис ГрызловИгорь Краснов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала