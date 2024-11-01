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В поджоге краснодарского цеха заподозрили бывшего работника
В поджоге краснодарского цеха заподозрили бывшего работника - РИА Новости, 01.11.2024
В поджоге краснодарского цеха заподозрили бывшего работника
Правоохранительные органы задержали подозреваемого в поджоге производственного цеха в Краснодаре, горевшего в четверг на площади 700 квадратных метров, им... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:04
2024-11-01T12:04
2024-11-01T12:49
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КРАСНОДАР, 1 ноя- РИА Новости. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в поджоге производственного цеха в Краснодаре, горевшего в четверг на площади 700 квадратных метров, им оказался уволенный за пьянство и прогулы разнорабочий, сообщили в ГУМВД по Кубани. В четверг в краевом ГУМЧС информировали о том, что в посёлке Пригородном загорелись частный жилой дом и производственное здание, огонь локализовали на площади 700 квадратных метров, а затем потушили. Информации о пострадавших не поступало. Установлено, что в четверг вечером 59-летний разнорабочий цеха по производству комплектующих деталей узнал, что из-за пропуска работы без уважительной причины и злоупотребления алкоголем работодатели больше не нуждаются в его услугах. Он облил воспламеняющейся жидкостью служебное помещение, поджег и скрылся в близлежащей лесополосе. Работники фирмы задержали злоумышленника. Судя по распространенным в сети кадрам, они связали поджигателя и посадили в багажник - до приезда полиции. "Правонарушитель задержан в административном порядке за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции и доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время оценивается причиненный материальный ущерб. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога".
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
В поджоге краснодарского цеха заподозрили бывшего работника
МВД: в поджоге краснодарского цеха заподозрили бывшего работника
КРАСНОДАР, 1 ноя- РИА Новости.
Правоохранительные органы задержали подозреваемого в поджоге производственного цеха в Краснодаре, горевшего в четверг на площади 700 квадратных метров, им оказался уволенный за пьянство и прогулы разнорабочий, сообщили
в ГУМВД по Кубани.
В четверг в краевом ГУМЧС информировали о том, что в посёлке Пригородном загорелись частный жилой дом и производственное здание, огонь локализовали на площади 700 квадратных метров, а затем потушили. Информации о пострадавших не поступало.
Установлено, что в четверг вечером 59-летний разнорабочий цеха по производству комплектующих деталей узнал, что из-за пропуска работы без уважительной причины и злоупотребления алкоголем работодатели больше не нуждаются в его услугах. Он облил воспламеняющейся жидкостью служебное помещение, поджег и скрылся в близлежащей лесополосе. Работники фирмы задержали злоумышленника. Судя по распространенным в сети кадрам, они связали поджигателя и посадили в багажник - до приезда полиции.
"Правонарушитель задержан в административном порядке за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции и доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время оценивается причиненный материальный ущерб. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ
"Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога".