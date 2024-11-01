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Жителю Омской области вынесли приговор за жестокое убийство кошки

Жителю Омской области вынесли приговор за жестокое убийство кошки - РИА Новости, 01.11.2024

Жителю Омской области вынесли приговор за жестокое убийство кошки

Жителя Омской области приговорили к 3 годам принудительных работ за жестокое убийство кошки в присутствии дочери сожительницы, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T14:21

2024-11-01T14:21

2024-11-01T14:21

происшествия

омская область

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ОМСК, 1 ноя - РИА Новости. Жителя Омской области приговорили к 3 годам принудительных работ за жестокое убийство кошки в присутствии дочери сожительницы, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчина убил животное в мае 2024 года. Он поругался со своей девушкой и в присутствии ее 11-летней дочери сломал руками шею кошке. На 30-летнего мужчину возбудили уголовное дело по статье "жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего, с применением садистских методов". "С учетом мнения государственного обвинителя суд определил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, заменив его на 3 года принудительных работ", - сообщили в пресс-службе прокуратуры. Также у него будет удерживаться 10 % из заработной платы в доход государства.

https://ria.ru/20241015/zaderzhanie-1978213171.html

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омская область

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происшествия, омская область