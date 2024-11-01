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Коновалов: Хакасия отправила на фронт более 500 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 01.11.2024
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Надежные люди
 
14:35 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/konovalov-1981352518.html
Коновалов: Хакасия отправила на фронт более 500 тонн гуманитарного груза
Коновалов: Хакасия отправила на фронт более 500 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 01.11.2024
Коновалов: Хакасия отправила на фронт более 500 тонн гуманитарного груза
Более 500 тонн гуманитарной помощи отправили на фронт из Хакасии, в том числе жители региона самостоятельно изготавливают окопные свечи и маскировочные сети,... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:35
2024-11-01T14:35
надежные люди
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луганская народная республика
свердловск
валентин коновалов
владимир путин
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Более 500 тонн гуманитарной помощи отправили на фронт из Хакасии, в том числе жители региона самостоятельно изготавливают окопные свечи и маскировочные сети, доложил президенту России Владимиру Путину глава республики Валентин Коновалов. "Отправили на фронт и жителям вновь присоединенных регионов более 500 тонн гуманитарных грузов. И это действительно народный порыв, это и студенты, и бабушки, и дедушки: делают окопные свечи, шьют перчатки, делают маскировочные сети", - сказал Коновалов на встрече с президентом. Глава республики отметил, что особое внимание уделяется вернувшимся бойцам и их семьям. В качестве примера он привел фонд "Защитники Отечества", который за год принял более 4 тысяч граждан. "У нас действует отдельная программа, это целый комплекс мер, льгот, и выплаты в том числе у нас установлены. Понятно, у нас непростая ситуация с бюджетом, но тем не менее этому направлению мы уделяем особое отдельное внимание", - доложил он Путину. Глава Хакасии добавил, что регион активно занимается помощью подшефным территориям в ЛНР. "У нас это город Свердловск и Свердловский район. В прошлом году мы активно помогали городу Червонопартизанску, который входит в данное муниципальное образование, отремонтировали школу и детский сад на 50 миллионов. Помимо этого мы детишек отправляем на отдых", - сказал он. Кроме того, в прошлом году регион передал книги по русскому языку, литературе, истории и музыкальное оборудование для домов культуры.
https://ria.ru/20241031/pomosch-1981068986.html
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свердловск
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россия, луганская народная республика, свердловск, валентин коновалов, владимир путин, сво, республика хакасия
Надежные люди, Россия, Луганская Народная Республика, Свердловск, Валентин Коновалов, Владимир Путин, СВО, Республика Хакасия

Коновалов: Хакасия отправила на фронт более 500 тонн гуманитарного груза

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Республики Хакасия Валентин Коновалов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Более 500 тонн гуманитарной помощи отправили на фронт из Хакасии, в том числе жители региона самостоятельно изготавливают окопные свечи и маскировочные сети, доложил президенту России Владимиру Путину глава республики Валентин Коновалов.
"Отправили на фронт и жителям вновь присоединенных регионов более 500 тонн гуманитарных грузов. И это действительно народный порыв, это и студенты, и бабушки, и дедушки: делают окопные свечи, шьют перчатки, делают маскировочные сети", - сказал Коновалов на встрече с президентом.
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Глава республики отметил, что особое внимание уделяется вернувшимся бойцам и их семьям. В качестве примера он привел фонд "Защитники Отечества", который за год принял более 4 тысяч граждан.
"У нас действует отдельная программа, это целый комплекс мер, льгот, и выплаты в том числе у нас установлены. Понятно, у нас непростая ситуация с бюджетом, но тем не менее этому направлению мы уделяем особое отдельное внимание", - доложил он Путину.
Глава Хакасии добавил, что регион активно занимается помощью подшефным территориям в ЛНР. "У нас это город Свердловск и Свердловский район. В прошлом году мы активно помогали городу Червонопартизанску, который входит в данное муниципальное образование, отремонтировали школу и детский сад на 50 миллионов. Помимо этого мы детишек отправляем на отдых", - сказал он.
Кроме того, в прошлом году регион передал книги по русскому языку, литературе, истории и музыкальное оборудование для домов культуры.
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Надежные людиРоссияЛуганская Народная РеспубликаСвердловскВалентин КоноваловВладимир ПутинСВОРеспублика Хакасия
 
 
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