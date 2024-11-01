https://ria.ru/20241101/kndr-1981312314.html

Глава МИД КНДР обвинила США в опасной обстановке на корейском полуострове

Глава МИД КНДР обвинила США в опасной обстановке на корейском полуострове - РИА Новости, 01.11.2024

Глава МИД КНДР обвинила США в опасной обстановке на корейском полуострове

Ситуация на Корейском полуострове находится в очень опасном и нестабильном состоянии из-за действий США и их союзников, заявила министр иностранных дел КНДР Цой РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T11:58

2024-11-01T11:58

2024-11-01T12:36

в мире

сша

корейский полуостров

цой сон хи

ким чен ын

сергей лавров

южная корея

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ситуация на Корейском полуострове находится в очень опасном и нестабильном состоянии из-за действий США и их союзников, заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи."Сейчас обстановка безопасности нашего государства, из-за происков США и их сателлитов всё это находится в очень опасном и нестабильном состоянии. Председатель государственных дел (Ким Чен Ын - ред.) сказал, что сейчас военный альянс США и Южной Кореи превращается в военный альянс с ядерным компонентом. Это показывает, что обстановка на Корейском полуострове в любой момент может стать взрывоопасной. Это очень опасно и для безопасности Корейского полуострова, и для региона Северо-Восточной Азии в целом", - сказала она на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым."США и Южная Корея организовали ядерную консультативную группу, где они регулярно проводят заговоры по нанесению ядерного удара против нашей республики, а что касается текущего года - уже трижды в акваториях вокруг Корейского полуострова были развернуты авианосные ударные группы США. Также в Южную Корею приплыла современная подводная стратегическая лодка Военно-морского флота Соединенных Штатов, и уже пять раз летали над Корейским полуостровом стратегические ядерные бомбардировщики Военно-воздушных сил США", - подчеркнула Цой Сон Хи.

https://ria.ru/20240929/kndr-1975298451.html

сша

корейский полуостров

южная корея

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в мире, сша, корейский полуостров, цой сон хи, ким чен ын, сергей лавров, южная корея