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Отношения с КНДР находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил Лавров
Отношения с КНДР находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил Лавров - РИА Новости, 01.11.2024
Отношения с КНДР находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил Лавров
Отношения между Россией и КНДР находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел республики... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T11:46
2024-11-01T11:46
2024-11-01T12:21
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Отношения между Россией и КНДР находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел республики Цой Сон Хи."Двусторонние отношения между нашими странами за последние несколько лет достигли беспрецедентно высокого уровня благодаря особому вниманию, которое уделяется этим отношениям со стороны президента Путина и председателя государственных дел Ким Чен Ына", - сказал он в начале встречи в Москве.Как указал Лавров, качественно новый уровень этим отношениям придало подписание в Пхеньяне "в ходе исторической встречи" лидеров двух стран договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве."Партнерство действительно имеет стратегический характер, в том числе с точки зрения интенсивности политического диалога. Июньский саммит стал очень важным этапом, но в прошлом году был очень значимый визит председателя государственных дел на космодром Восточный. И мы с вами, как я посчитал, за прошедший год, за 12 месяцев, встречаемся уже в шестой раз", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20241101/kndr-1981312314.html
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сергей лавров, россия, москва, цой сон хи, ким чен ын, политика
Сергей Лавров, Россия, Москва, Цой Сон Хи, Ким Чен Ын, Политика
Отношения с КНДР находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил Лавров
Лавров: отношения между РФ и КНДР находятся на беспрецедентно высоком уровне