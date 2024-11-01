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Отношения с КНДР находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил Лавров - РИА Новости, 01.11.2024
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11:46 01.11.2024 (обновлено: 12:21 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/kndr-1981310013.html
Отношения с КНДР находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил Лавров
Отношения с КНДР находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил Лавров - РИА Новости, 01.11.2024
Отношения с КНДР находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил Лавров
Отношения между Россией и КНДР находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел республики... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T11:46
2024-11-01T12:21
сергей лавров
россия
москва
цой сон хи
ким чен ын
политика
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Отношения между Россией и КНДР находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел республики Цой Сон Хи."Двусторонние отношения между нашими странами за последние несколько лет достигли беспрецедентно высокого уровня благодаря особому вниманию, которое уделяется этим отношениям со стороны президента Путина и председателя государственных дел Ким Чен Ына", - сказал он в начале встречи в Москве.Как указал Лавров, качественно новый уровень этим отношениям придало подписание в Пхеньяне "в ходе исторической встречи" лидеров двух стран договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве."Партнерство действительно имеет стратегический характер, в том числе с точки зрения интенсивности политического диалога. Июньский саммит стал очень важным этапом, но в прошлом году был очень значимый визит председателя государственных дел на космодром Восточный. И мы с вами, как я посчитал, за прошедший год, за 12 месяцев, встречаемся уже в шестой раз", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20241101/kndr-1981312314.html
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сергей лавров, россия, москва, цой сон хи, ким чен ын, политика
Сергей Лавров, Россия, Москва, Цой Сон Хи, Ким Чен Ын, Политика
Отношения с КНДР находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил Лавров

Лавров: отношения между РФ и КНДР находятся на беспрецедентно высоком уровне

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Отношения между Россией и КНДР находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел республики Цой Сон Хи.
"Двусторонние отношения между нашими странами за последние несколько лет достигли беспрецедентно высокого уровня благодаря особому вниманию, которое уделяется этим отношениям со стороны президента Путина и председателя государственных дел Ким Чен Ына", - сказал он в начале встречи в Москве.
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Как указал Лавров, качественно новый уровень этим отношениям придало подписание в Пхеньяне "в ходе исторической встречи" лидеров двух стран договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
"Партнерство действительно имеет стратегический характер, в том числе с точки зрения интенсивности политического диалога. Июньский саммит стал очень важным этапом, но в прошлом году был очень значимый визит председателя государственных дел на космодром Восточный. И мы с вами, как я посчитал, за прошедший год, за 12 месяцев, встречаемся уже в шестой раз", - подчеркнул министр.
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Сергей ЛавровРоссияМоскваЦой Сон ХиКим Чен ЫнПолитика
 
 
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