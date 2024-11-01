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Советник главы ДНР рассказал подробности об атаке дрона ВСУ на его машину - РИА Новости, 01.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:59 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/kimakovskiy-1981359314.html
Советник главы ДНР рассказал подробности об атаке дрона ВСУ на его машину
Советник главы ДНР рассказал подробности об атаке дрона ВСУ на его машину - РИА Новости, 01.11.2024
Советник главы ДНР рассказал подробности об атаке дрона ВСУ на его машину
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что дрон ВСУ атаковал его машину на автодороге Ясиноватая-Горловка, сам он не... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:59
2024-11-01T14:59
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что дрон ВСУ атаковал его машину на автодороге Ясиноватая-Горловка, сам он не пострадал. По его словам, атака произошла достаточно далеко от линии боевого соприкосновения. "Это дорога, которая идет из Ясиноватой в Горловку. Я ехал по этой дороге и поворачивал в сторону Ждановки... Мне просто повезло… Я не пострадал… а машина – надо восстанавливать всю переднюю часть", - сказал Кимаковский, уточнив, что это произошло в вечернее время, уже в сумерках. Он отметил, что на этой дороге погибло очень много мирных жителей и пострадало много машин из-за ударов по ним FPV-дронами ВСУ. "Был удар по машине, я въехал в кювет и потом оттуда быстро выбрался и постарался максимально быстро покинуть место. Потому что, сами понимаете, как показывает опыт применения врагами беспилотников, они часто используют не по одному, а по несколько", - добавил Кимаковский.
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Советник главы ДНР рассказал подробности об атаке дрона ВСУ на его машину

Советник главы ДНР Кимаковский заявил, что ему повезло не пострадать от БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Максим БлиновИгорь Кимаковский
Игорь Кимаковский - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Игорь Кимаковский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что дрон ВСУ атаковал его машину на автодороге Ясиноватая-Горловка, сам он не пострадал.
По его словам, атака произошла достаточно далеко от линии боевого соприкосновения.
"Это дорога, которая идет из Ясиноватой в Горловку. Я ехал по этой дороге и поворачивал в сторону Ждановки... Мне просто повезло… Я не пострадал… а машина – надо восстанавливать всю переднюю часть", - сказал Кимаковский, уточнив, что это произошло в вечернее время, уже в сумерках.
Он отметил, что на этой дороге погибло очень много мирных жителей и пострадало много машин из-за ударов по ним FPV-дронами ВСУ.
"Был удар по машине, я въехал в кювет и потом оттуда быстро выбрался и постарался максимально быстро покинуть место. Потому что, сами понимаете, как показывает опыт применения врагами беспилотников, они часто используют не по одному, а по несколько", - добавил Кимаковский.
Последствия удара дроном-камикадзе по автобусу в Горловке в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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