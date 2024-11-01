https://ria.ru/20241101/kimakovskiy-1981359314.html

Советник главы ДНР рассказал подробности об атаке дрона ВСУ на его машину

Советник главы ДНР рассказал подробности об атаке дрона ВСУ на его машину - РИА Новости, 01.11.2024

Советник главы ДНР рассказал подробности об атаке дрона ВСУ на его машину

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что дрон ВСУ атаковал его машину на автодороге Ясиноватая-Горловка, сам он не... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T14:59

2024-11-01T14:59

2024-11-01T14:59

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что дрон ВСУ атаковал его машину на автодороге Ясиноватая-Горловка, сам он не пострадал. По его словам, атака произошла достаточно далеко от линии боевого соприкосновения. "Это дорога, которая идет из Ясиноватой в Горловку. Я ехал по этой дороге и поворачивал в сторону Ждановки... Мне просто повезло… Я не пострадал… а машина – надо восстанавливать всю переднюю часть", - сказал Кимаковский, уточнив, что это произошло в вечернее время, уже в сумерках. Он отметил, что на этой дороге погибло очень много мирных жителей и пострадало много машин из-за ударов по ним FPV-дронами ВСУ. "Был удар по машине, я въехал в кювет и потом оттуда быстро выбрался и постарался максимально быстро покинуть место. Потому что, сами понимаете, как показывает опыт применения врагами беспилотников, они часто используют не по одному, а по несколько", - добавил Кимаковский.

https://ria.ru/20241030/taktika-1980810438.html

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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, происшествия