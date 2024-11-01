https://ria.ru/20241101/kiev-1981370572.html

В Киеве растет чувство отчаяния из-за хода конфликта, пишет Bloomberg

В Киеве растет чувство отчаяния из-за хода конфликта, пишет Bloomberg - РИА Новости, 01.11.2024

В Киеве растет чувство отчаяния из-за хода конфликта, пишет Bloomberg

Чувство отчаяния в связи с ходом украинского конфликта растет среди киевских властей, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, близкие к офису... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T15:43

2024-11-01T15:43

2024-11-01T15:43

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Чувство отчаяния в связи с ходом украинского конфликта растет среди киевских властей, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, близкие к офису Владимира Зеленского. "Среди официальных лиц усиливается чувство отчаяния о ходе конфликта", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию близких к Зеленскому источников. Источники также заявили агентству, что результаты предстоящих выборов в США могут привести к тому, что Киев заставят принять нежелаемые условия урегулирования конфликта или оставят без помощи. Блумберг подчеркивает, что на настоящий момент союзники Киева нерешительно настроены относительно поддержки Украины, а также опасаются эскалации. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе".

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в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, владимир путин