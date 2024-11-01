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В Северной Осетии главу ресурсоснабжающей компании обвинили в хищении - РИА Новости, 01.11.2024
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17:36 01.11.2024 (обновлено: 17:37 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/khischenie-1981399393.html
В Северной Осетии главу ресурсоснабжающей компании обвинили в хищении
В Северной Осетии главу ресурсоснабжающей компании обвинили в хищении - РИА Новости, 01.11.2024
В Северной Осетии главу ресурсоснабжающей компании обвинили в хищении
Руководителя межрегиональной распределительной сетевой компании обвиняют в хищении более 84 миллионов рублей в Северной Осетии, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:36
2024-11-01T17:37
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 1 ноя - РИА Новости. Руководителя межрегиональной распределительной сетевой компании обвиняют в хищении более 84 миллионов рублей в Северной Осетии, сообщает пресс-служба МВД региона. По данным оперативников, в 2017 году 53-летний житель Владикавказа, будучи директором организации, подал в Региональную службу по тарифам РСО – Алания документы с недостоверными сведениями, пытаясь включить более миллиарда рублей долгов в статью расходов по сомнительным долгам. Он знал о существующих долговых обязательствах и договоре аренды имущества, по которому долг систематически погашался взаиморасчетами. "Полицейские Северной Осетии раскрыли хищение более 84 миллионов рублей руководителем ресурсоснабжающей организации. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что мужчина причастен еще к нескольким эпизодам противоправной деятельности. "По данным следствия, в период с января 2015 года по январь 2017 года руководитель компании вступил в преступный сговор с главным бухгалтером курируемой организации, а также с неустановленными лицами и направил в главный центральный офис организации уведомление о взыскании задолженности с дочерней компании в размере 84 миллионов рублей", - отметили в МВД. На счет злоумышленников была перечислена сумма, которую затем распределили между участниками схемы. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подозреваемые заключены под стражу.
https://ria.ru/20240613/fsb-1952553601.html
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происшествия, россия, владикавказ, республика северная осетия - алания
Происшествия, Россия, Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии главу ресурсоснабжающей компании обвинили в хищении

В Северной Осетии главу сетевой компании обвинили в хищении 84 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 1 ноя - РИА Новости. Руководителя межрегиональной распределительной сетевой компании обвиняют в хищении более 84 миллионов рублей в Северной Осетии, сообщает пресс-служба МВД региона.
По данным оперативников, в 2017 году 53-летний житель Владикавказа, будучи директором организации, подал в Региональную службу по тарифам РСО – Алания документы с недостоверными сведениями, пытаясь включить более миллиарда рублей долгов в статью расходов по сомнительным долгам. Он знал о существующих долговых обязательствах и договоре аренды имущества, по которому долг систематически погашался взаиморасчетами.
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"Полицейские Северной Осетии раскрыли хищение более 84 миллионов рублей руководителем ресурсоснабжающей организации. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что мужчина причастен еще к нескольким эпизодам противоправной деятельности.
«
"По данным следствия, в период с января 2015 года по январь 2017 года руководитель компании вступил в преступный сговор с главным бухгалтером курируемой организации, а также с неустановленными лицами и направил в главный центральный офис организации уведомление о взыскании задолженности с дочерней компании в размере 84 миллионов рублей", - отметили в МВД.
На счет злоумышленников была перечислена сумма, которую затем распределили между участниками схемы. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подозреваемые заключены под стражу.
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