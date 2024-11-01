https://ria.ru/20241101/kharkov-1981393097.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 01.11.2024
В Харькове прогремели взрывы
Взрыв прогремел в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:17
2024-11-01T17:17
2024-11-01T17:17
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 17.08 мск, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Терехова.
https://ria.ru/20241029/kharkov-1980614409.html
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харьков, в мире, харьковская область
Харьков, В мире, Харьковская область
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове раздались взрывы на фоне воздушной тревоги