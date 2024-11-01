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В Канаде призвали разрешить Украине применять дальнобойное оружие - РИА Новости, 01.11.2024
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13:48 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/kanada-1981341885.html
В Канаде призвали разрешить Украине применять дальнобойное оружие
В Канаде призвали разрешить Украине применять дальнобойное оружие - РИА Новости, 01.11.2024
В Канаде призвали разрешить Украине применять дальнобойное оружие
Канада считает, что Украине нужно позволить применять дальнобойное оружие по военным целям вглубь территории России, заявила министр иностранных дел Канады... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:48
2024-11-01T13:48
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Канада считает, что Украине нужно позволить применять дальнобойное оружие по военным целям вглубь территории России, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО, дискутируя о возможности использования Киевом западных дальнобойных вооружений, решают, вовлекаться ли самим напрямую в украинский конфликт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слова президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкие и однозначные. "Позиция Канады состоит в том, что мы должны разрешить украинцам использовать дальнобойное оружие по военным целям в России. И мы продолжим настаивать и выдвигать аргументы в пользу этой позиции в разговорах с нашими союзниками", - заявила министр в интервью вещателю Radio-Canada. Зеленский ранее представил в украинском парламенте так называемый "план победы", в рамках которого просил своих западных союзников поставить на Украину дальнобойное оружие, в частности ракеты "Томагавк". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20241027/udary-1980332335.html
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россия, украина, канада, мелани жоли, владимир путин, дмитрий песков, нато, в мире
Россия, Украина, Канада, Мелани Жоли, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
В Канаде призвали разрешить Украине применять дальнобойное оружие

МИД Канады: Киеву нужно разрешить применять дальнобойное оружие вглубь России

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Depositphotos.com / IrynaTolm
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Канада считает, что Украине нужно позволить применять дальнобойное оружие по военным целям вглубь территории России, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО, дискутируя о возможности использования Киевом западных дальнобойных вооружений, решают, вовлекаться ли самим напрямую в украинский конфликт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слова президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкие и однозначные.
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"Позиция Канады состоит в том, что мы должны разрешить украинцам использовать дальнобойное оружие по военным целям в России. И мы продолжим настаивать и выдвигать аргументы в пользу этой позиции в разговорах с нашими союзниками", - заявила министр в интервью вещателю Radio-Canada.
Зеленский ранее представил в украинском парламенте так называемый "план победы", в рамках которого просил своих западных союзников поставить на Украину дальнобойное оружие, в частности ракеты "Томагавк".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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РоссияУкраинаКанадаМелани ЖолиВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОВ мире
 
 
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