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В Якутии Газель столкнулась с микроавтобусом - РИА Новости, 01.11.2024
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13:41 01.11.2024 (обновлено: 15:00 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/jakutija-1981340768.html
В Якутии Газель столкнулась с микроавтобусом
В Якутии Газель столкнулась с микроавтобусом - РИА Новости, 01.11.2024
В Якутии Газель столкнулась с микроавтобусом
ДТП с участием "Газели" с детьми произошло в селе под Якутском, пострадал один ребёнок и пассажир легкового авто, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:41
2024-11-01T15:00
происшествия
авто
якутск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гибдд мвд рф
toyota corolla
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ЯКУТСК, 1 ноя - РИА Новости. ДТП с участием "Газели" с детьми произошло в селе под Якутском, пострадал один ребёнок и пассажир легкового авто, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.По информации ГУ МЧС, на автодороге Якутск – Намцы в районе села Тулагино столкнулись "Газель"-микроавтобус и автомашина Toyota Premio.На месте происшествия находятся республиканские пожарные и спасатели региона, сотрудники скорой помощи, ГИБДД. Установлено, что в "Газели" находилось 10 человек, в том числе 8 детей, в иномарке – 2 человека. Дети в школьном микроавтобусе возвращались из Якутска в село Хомустах Намского района."В результате ДТП пострадал ребенок и пассажир Toyota Premio, остальные дети осмотрены медиками, госпитализация не потребовалась", - рассказали в пресс-службе.В свою очередь, региональная прокуратура заявила о проверке."Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Premio, выехав на встречную полосу, совершил столкновение с микроавтобусом", - отметили в надзорном органе.По сведениям ГИБДД МВД России по Якутии, водитель Toyota скончался в карете Скорой помощи.
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происшествия, авто, якутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф, toyota corolla
Происшествия, Авто, Якутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla
В Якутии Газель столкнулась с микроавтобусом

В природном селе Якутска произошло ДТП с участием Газели с детьми

© Фото : Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)ДТП в Якутии
ДТП в Якутии - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
ДТП в Якутии
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ЯКУТСК, 1 ноя - РИА Новости. ДТП с участием "Газели" с детьми произошло в селе под Якутском, пострадал один ребёнок и пассажир легкового авто, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
По информации ГУ МЧС, на автодороге Якутск – Намцы в районе села Тулагино столкнулись "Газель"-микроавтобус и автомашина Toyota Premio.
На месте происшествия находятся республиканские пожарные и спасатели региона, сотрудники скорой помощи, ГИБДД. Установлено, что в "Газели" находилось 10 человек, в том числе 8 детей, в иномарке – 2 человека. Дети в школьном микроавтобусе возвращались из Якутска в село Хомустах Намского района.
"В результате ДТП пострадал ребенок и пассажир Toyota Premio, остальные дети осмотрены медиками, госпитализация не потребовалась", - рассказали в пресс-службе.
В свою очередь, региональная прокуратура заявила о проверке.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Premio, выехав на встречную полосу, совершил столкновение с микроавтобусом", - отметили в надзорном органе.
По сведениям ГИБДД МВД России по Якутии, водитель Toyota скончался в карете Скорой помощи.
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ПроисшествияАвтоЯкутскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГИБДД МВД РФToyota Corolla
 
 
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