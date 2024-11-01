https://ria.ru/20241101/jakutija-1981340768.html

В Якутии Газель столкнулась с микроавтобусом

В Якутии Газель столкнулась с микроавтобусом - РИА Новости, 01.11.2024

В Якутии Газель столкнулась с микроавтобусом

ДТП с участием "Газели" с детьми произошло в селе под Якутском, пострадал один ребёнок и пассажир легкового авто, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T13:41

2024-11-01T13:41

2024-11-01T15:00

происшествия

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ЯКУТСК, 1 ноя - РИА Новости. ДТП с участием "Газели" с детьми произошло в селе под Якутском, пострадал один ребёнок и пассажир легкового авто, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.По информации ГУ МЧС, на автодороге Якутск – Намцы в районе села Тулагино столкнулись "Газель"-микроавтобус и автомашина Toyota Premio.На месте происшествия находятся республиканские пожарные и спасатели региона, сотрудники скорой помощи, ГИБДД. Установлено, что в "Газели" находилось 10 человек, в том числе 8 детей, в иномарке – 2 человека. Дети в школьном микроавтобусе возвращались из Якутска в село Хомустах Намского района."В результате ДТП пострадал ребенок и пассажир Toyota Premio, остальные дети осмотрены медиками, госпитализация не потребовалась", - рассказали в пресс-службе.В свою очередь, региональная прокуратура заявила о проверке."Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Premio, выехав на встречную полосу, совершил столкновение с микроавтобусом", - отметили в надзорном органе.По сведениям ГИБДД МВД России по Якутии, водитель Toyota скончался в карете Скорой помощи.

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происшествия, авто, якутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф, toyota corolla