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Коновалов рассказал Путину, как в Хакасии решают вопрос нехватки медиков - РИА Новости, 01.11.2024
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14:51 01.11.2024 (обновлено: 14:53 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/hakasija-1981356768.html
Коновалов рассказал Путину, как в Хакасии решают вопрос нехватки медиков
Коновалов рассказал Путину, как в Хакасии решают вопрос нехватки медиков - РИА Новости, 01.11.2024
Коновалов рассказал Путину, как в Хакасии решают вопрос нехватки медиков
В Хакасии действуют 16 мер поддержки для решения проблемы нехватки кадров в сфере здравоохранения, заявил губернатор Валентин Коновалов на встрече с президентом РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:51
2024-11-01T14:53
общество
здоровье - общество
россия
валентин коновалов
владимир путин
республика хакасия
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. В Хакасии действуют 16 мер поддержки для решения проблемы нехватки кадров в сфере здравоохранения, заявил губернатор Валентин Коновалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "У нас 3 года действует региональная программа по приобретению жилья врачам и фельдшерам. Приобретаем, чтобы привлечь людей, потому что определенный кадровый голод, он, конечно, есть, и за последние годы порядка 16 мер поддержки приняли, чтобы люди ехали работать к нам в республику", - сказал Коновалов. По его словам, в регионе также начали готовить на базе региональных техникумов фельдшеров, программа расширится и на средний медицинский персонал. Путин в свою очередь отметил, что в Хакасии обеспеченность врачами пока ниже, чем в среднем по стране.
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россия
республика хакасия
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общество, здоровье - общество, россия, валентин коновалов, владимир путин, республика хакасия
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Валентин Коновалов, Владимир Путин, Республика Хакасия
Коновалов рассказал Путину, как в Хакасии решают вопрос нехватки медиков

Коновалов: в Хакасии действуют 16 мер поддержки в сфере здравоохранения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Хакасия Валентин Коновалов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Хакасия Валентин Коновалов во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Хакасия Валентин Коновалов во время встречи
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. В Хакасии действуют 16 мер поддержки для решения проблемы нехватки кадров в сфере здравоохранения, заявил губернатор Валентин Коновалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"У нас 3 года действует региональная программа по приобретению жилья врачам и фельдшерам. Приобретаем, чтобы привлечь людей, потому что определенный кадровый голод, он, конечно, есть, и за последние годы порядка 16 мер поддержки приняли, чтобы люди ехали работать к нам в республику", - сказал Коновалов.
По его словам, в регионе также начали готовить на базе региональных техникумов фельдшеров, программа расширится и на средний медицинский персонал.
Путин в свою очередь отметил, что в Хакасии обеспеченность врачами пока ниже, чем в среднем по стране.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияВалентин КоноваловВладимир ПутинРеспублика Хакасия
 
 
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