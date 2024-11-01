https://ria.ru/20241101/hakasija-1981356768.html
Коновалов рассказал Путину, как в Хакасии решают вопрос нехватки медиков
Коновалов рассказал Путину, как в Хакасии решают вопрос нехватки медиков - РИА Новости, 01.11.2024
Коновалов рассказал Путину, как в Хакасии решают вопрос нехватки медиков
В Хакасии действуют 16 мер поддержки для решения проблемы нехватки кадров в сфере здравоохранения, заявил губернатор Валентин Коновалов на встрече с президентом РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:51
2024-11-01T14:51
2024-11-01T14:53
общество
здоровье - общество
россия
валентин коновалов
владимир путин
республика хакасия
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. В Хакасии действуют 16 мер поддержки для решения проблемы нехватки кадров в сфере здравоохранения, заявил губернатор Валентин Коновалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "У нас 3 года действует региональная программа по приобретению жилья врачам и фельдшерам. Приобретаем, чтобы привлечь людей, потому что определенный кадровый голод, он, конечно, есть, и за последние годы порядка 16 мер поддержки приняли, чтобы люди ехали работать к нам в республику", - сказал Коновалов. По его словам, в регионе также начали готовить на базе региональных техникумов фельдшеров, программа расширится и на средний медицинский персонал. Путин в свою очередь отметил, что в Хакасии обеспеченность врачами пока ниже, чем в среднем по стране.
https://ria.ru/20241003/mediki-1976100367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, валентин коновалов, владимир путин, республика хакасия
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Валентин Коновалов, Владимир Путин, Республика Хакасия
Коновалов рассказал Путину, как в Хакасии решают вопрос нехватки медиков
Коновалов: в Хакасии действуют 16 мер поддержки в сфере здравоохранения
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. В Хакасии действуют 16 мер поддержки для решения проблемы нехватки кадров в сфере здравоохранения, заявил губернатор Валентин Коновалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"У нас 3 года действует региональная программа по приобретению жилья врачам и фельдшерам. Приобретаем, чтобы привлечь людей, потому что определенный кадровый голод, он, конечно, есть, и за последние годы порядка 16 мер поддержки приняли, чтобы люди ехали работать к нам в республику", - сказал Коновалов.
По его словам, в регионе также начали готовить на базе региональных техникумов фельдшеров, программа расширится и на средний медицинский персонал.
Путин в свою очередь отметил, что в Хакасии обеспеченность врачами пока ниже, чем в среднем по стране.