https://ria.ru/20241101/hakasija-1981356768.html

Коновалов рассказал Путину, как в Хакасии решают вопрос нехватки медиков

Коновалов рассказал Путину, как в Хакасии решают вопрос нехватки медиков - РИА Новости, 01.11.2024

Коновалов рассказал Путину, как в Хакасии решают вопрос нехватки медиков

В Хакасии действуют 16 мер поддержки для решения проблемы нехватки кадров в сфере здравоохранения, заявил губернатор Валентин Коновалов на встрече с президентом РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T14:51

2024-11-01T14:51

2024-11-01T14:53

общество

здоровье - общество

россия

валентин коновалов

владимир путин

республика хакасия

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. В Хакасии действуют 16 мер поддержки для решения проблемы нехватки кадров в сфере здравоохранения, заявил губернатор Валентин Коновалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "У нас 3 года действует региональная программа по приобретению жилья врачам и фельдшерам. Приобретаем, чтобы привлечь людей, потому что определенный кадровый голод, он, конечно, есть, и за последние годы порядка 16 мер поддержки приняли, чтобы люди ехали работать к нам в республику", - сказал Коновалов. По его словам, в регионе также начали готовить на базе региональных техникумов фельдшеров, программа расширится и на средний медицинский персонал. Путин в свою очередь отметил, что в Хакасии обеспеченность врачами пока ниже, чем в среднем по стране.

https://ria.ru/20241003/mediki-1976100367.html

россия

республика хакасия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, валентин коновалов, владимир путин, республика хакасия