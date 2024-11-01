https://ria.ru/20241101/gusev-1981253737.html

В Воронежской области силы ПВО и РЭБ уничтожили БПЛА ВСУ, пострадавших нет

В Воронежской области силы ПВО и РЭБ уничтожили БПЛА ВСУ, пострадавших нет - РИА Новости, 01.11.2024

В Воронежской области силы ПВО и РЭБ уничтожили БПЛА ВСУ, пострадавших нет

ПВО и РЭБ в Воронежской области уничтожили несколько БПЛА, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T01:15

2024-11-01T01:15

2024-11-01T01:15

специальная военная операция на украине

космос - риа наука

воронежская область

александр гусев (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340910_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_e47bc872c3181daa0e1a5e021617804d.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ПВО и РЭБ в Воронежской области уничтожили несколько БПЛА, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ на территории Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Оперативные службы оповещены. Опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241101/vsu-1981253559.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, воронежская область, александр гусев (губернатор)