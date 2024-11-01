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В Воронежской области силы ПВО и РЭБ уничтожили БПЛА ВСУ, пострадавших нет
В Воронежской области силы ПВО и РЭБ уничтожили БПЛА ВСУ, пострадавших нет - РИА Новости, 01.11.2024
В Воронежской области силы ПВО и РЭБ уничтожили БПЛА ВСУ, пострадавших нет
ПВО и РЭБ в Воронежской области уничтожили несколько БПЛА, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T01:15
2024-11-01T01:15
2024-11-01T01:15
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ПВО и РЭБ в Воронежской области уничтожили несколько БПЛА, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ на территории Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Оперативные службы оповещены. Опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется", - написал он в своем Telegram-канале.
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космос - риа наука, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области силы ПВО и РЭБ уничтожили БПЛА ВСУ, пострадавших нет
Гусев: ПВО и РЭБ в Воронежской области уничтожили БПЛА ВСУ, пострадавших нет