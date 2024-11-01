https://ria.ru/20241101/gruzija-1981346558.html

В Грузии арестовали двух подозреваемых во вбросе бюллетеней

В Грузии арестовали двух подозреваемых во вбросе бюллетеней - РИА Новости, 01.11.2024

В Грузии арестовали двух подозреваемых во вбросе бюллетеней

Марнеульский магистратский суд в Грузии арестовал двух граждан, обвиняемых в массовом вбросе бюллетеней на одном из избирательных участках под Марнеули в день... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T14:13

2024-11-01T14:13

2024-11-01T14:13

в мире

грузия

рустави 2

парламентские выборы в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925455265_0:0:1392:784_1920x0_80_0_0_4b164465042737793f90f5a0837c2767.jpg

ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Марнеульский магистратский суд в Грузии арестовал двух граждан, обвиняемых в массовом вбросе бюллетеней на одном из избирательных участках под Марнеули в день парламентских выборов, сообщает в пятницу телекомпания "Рустави 2". "Суд избрал заключение в виде меры пресечения для задержанных за вброс бюллетеней в урну. Один из задержанных является заместителем председателя Марнеульского городского совета", - сообщает телеканал. МВД Грузии сообщило 31 октября о задержании двоих граждан за то, что они вбросили бюллетени в урну на избирательном участке в Марнеульском районе. В день парламентских выборов в соцсетях был распространен видеоматериал, на котором на участке под Марнеули в урну вбрасывают бюллетени. В связи с инцидентом голосование на том участке было остановлено, а результаты голосования были признаны недействительными.

https://ria.ru/20241031/kobakhidze--1981247259.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, рустави 2, парламентские выборы в грузии — 2024