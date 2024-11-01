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В Грузии арестовали двух подозреваемых во вбросе бюллетеней - РИА Новости, 01.11.2024
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14:13 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/gruzija-1981346558.html
В Грузии арестовали двух подозреваемых во вбросе бюллетеней
В Грузии арестовали двух подозреваемых во вбросе бюллетеней - РИА Новости, 01.11.2024
В Грузии арестовали двух подозреваемых во вбросе бюллетеней
Марнеульский магистратский суд в Грузии арестовал двух граждан, обвиняемых в массовом вбросе бюллетеней на одном из избирательных участках под Марнеули в день... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:13
2024-11-01T14:13
в мире
грузия
рустави 2
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Марнеульский магистратский суд в Грузии арестовал двух граждан, обвиняемых в массовом вбросе бюллетеней на одном из избирательных участках под Марнеули в день парламентских выборов, сообщает в пятницу телекомпания "Рустави 2". "Суд избрал заключение в виде меры пресечения для задержанных за вброс бюллетеней в урну. Один из задержанных является заместителем председателя Марнеульского городского совета", - сообщает телеканал. МВД Грузии сообщило 31 октября о задержании двоих граждан за то, что они вбросили бюллетени в урну на избирательном участке в Марнеульском районе. В день парламентских выборов в соцсетях был распространен видеоматериал, на котором на участке под Марнеули в урну вбрасывают бюллетени. В связи с инцидентом голосование на том участке было остановлено, а результаты голосования были признаны недействительными.
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в мире, грузия, рустави 2, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Рустави 2, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В Грузии арестовали двух подозреваемых во вбросе бюллетеней

Суд в Грузии арестовал двух граждан, обвиняемых в массовом вбросе бюллетеней

© Sputnik / StringeerГрузинский полицейский
Грузинский полицейский - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Sputnik / Stringeer
Грузинский полицейский. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Марнеульский магистратский суд в Грузии арестовал двух граждан, обвиняемых в массовом вбросе бюллетеней на одном из избирательных участках под Марнеули в день парламентских выборов, сообщает в пятницу телекомпания "Рустави 2".
"Суд избрал заключение в виде меры пресечения для задержанных за вброс бюллетеней в урну. Один из задержанных является заместителем председателя Марнеульского городского совета", - сообщает телеканал.
МВД Грузии сообщило 31 октября о задержании двоих граждан за то, что они вбросили бюллетени в урну на избирательном участке в Марнеульском районе. В день парламентских выборов в соцсетях был распространен видеоматериал, на котором на участке под Марнеули в урну вбрасывают бюллетени. В связи с инцидентом голосование на том участке было остановлено, а результаты голосования были признаны недействительными.
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В миреГрузияРустави 2Парламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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