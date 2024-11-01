https://ria.ru/20241101/gosizmena-1981341784.html

Жителя Севастополя осудили за госизмену

Жителя Севастополя осудили за госизмену - РИА Новости, 01.11.2024

Жителя Севастополя осудили за госизмену

Житель Севастополя, бывший украинский военный летчик, завербованный СБУ, приговорен к 16 годам колонии за госизмену, сообщает крымское управление ФСБ РФ. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T13:47

2024-11-01T13:47

2024-11-01T15:00

севастополь

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служба безопасности украины

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Житель Севастополя, бывший украинский военный летчик, завербованный СБУ, приговорен к 16 годам колонии за госизмену, сообщает крымское управление ФСБ РФ."Установлено, что 53-летний житель Севастополя, бывший украинский военнослужащий-летчик, в 2018 году был завербован сотрудниками СБУ на территории Украины и с этого времени выполнял различные задания иностранного куратора", - говорится в сообщении.В частности, по данным управления, в задачи агента СБУ входил подбор лиц из числа бывших военнослужащих, готовых сотрудничать с украинской стороной, сбор и передача сведений о перемещении военной техники ВС РФ."Кроме того, мужчина должен был обеспечить сохранность тайника на территории Севастополя, в котором хранился тротил для организации диверсионно-террористических актов", - говорится в сообщении.Для организации двухсторонней агентурной связи сотрудник украинской спецслужбы выдал севастопольцу спутниковый терминал, флэш-накопители и ноутбук, с помощью которого тот готовил донесения иностранной спецслужбе.Обвинительный приговор вынес Севастопольский городской суд, который признал мужчину виновным в государственной измене."С учетом назначенного ранее наказания по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (часть 1 статьи 222.1 УК РФ), виновному назначено окончательное наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 340 тысяч рублей и ограничением свободы на срок один год", - говорится в сообщении.Прокуратура Севастополя уточнила, что осужденный - житель Севастополя Николай Лозенко. По заданию СБУ в июле 2022 года в Севастополе Лозенко производил визуальное наблюдение, фото- и видеосъемку и передавал сведения о местонахождении личного состава и военной техники ВС РФ, сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20241101/lnr-1981342613.html

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севастополь, россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия