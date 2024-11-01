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В ГД внесли проект об электронном направлении процессуальных документов - РИА Новости, 01.11.2024
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20:15 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/gosduma-1981428669.html
В ГД внесли проект об электронном направлении процессуальных документов
В ГД внесли проект об электронном направлении процессуальных документов - РИА Новости, 01.11.2024
В ГД внесли проект об электронном направлении процессуальных документов
Кабинет министров внёс в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить возможность направления любых процессуальных документов в электронном виде и... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T20:15
2024-11-01T20:15
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Кабинет министров внёс в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить возможность направления любых процессуальных документов в электронном виде и участвовать дистанционно в производстве по делам об административных правонарушениях с помощью систем видеоконференцсвязи и веб-конференции, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. При этом, в проекте отмечается, что цифровые технологии можно будет использовать, если есть такая техническая возможность. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее - законопроект, КоАП соответственно) предлагается закрепить в КоАП правовую основу для направления любых процессуальных документов в электронном виде, а также дистанционного участия в производстве по делам об административных правонарушениях посредством систем видеоконференцсвязи и веб-конференции", - сказано в пояснительной записке к проекту. Как отмечается в документах, внедрение электронного производства и документооборота по делам об административных правонарушениях соответствует современным тенденциям развития процессуального законодательства РФ, а также будет способствовать повышению оперативности производства по таким делам, обеспечению гарантий доступности правосудия, а также сокращению процессуальных издержек. "В целях учета уровня технического обеспечения различных субъектов административной юрисдикции предлагается закрепить оговорку о применении проектируемых положений КоАП при наличии соответствующей технической возможности", - добавляется в документе. Также в Госдуму внесён сопутствующий законопроект, которым предлагаются корреспондирующие изменения, согласно которым правительство РФ, госорганы, Верховный Суд РФ, Судебный департамент при Верховном Суде РФ и Банк России в пределах своих полномочий будут определять порядок подачи и направления процессуальных документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В ГД внесли проект об электронном направлении процессуальных документов

В Госдуму внесли проект об электронном производстве по административным делам

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Кабинет министров внёс в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить возможность направления любых процессуальных документов в электронном виде и участвовать дистанционно в производстве по делам об административных правонарушениях с помощью систем видеоконференцсвязи и веб-конференции, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
При этом, в проекте отмечается, что цифровые технологии можно будет использовать, если есть такая техническая возможность.
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"Проектом федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее - законопроект, КоАП соответственно) предлагается закрепить в КоАП правовую основу для направления любых процессуальных документов в электронном виде, а также дистанционного участия в производстве по делам об административных правонарушениях посредством систем видеоконференцсвязи и веб-конференции", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Как отмечается в документах, внедрение электронного производства и документооборота по делам об административных правонарушениях соответствует современным тенденциям развития процессуального законодательства РФ, а также будет способствовать повышению оперативности производства по таким делам, обеспечению гарантий доступности правосудия, а также сокращению процессуальных издержек.
"В целях учета уровня технического обеспечения различных субъектов административной юрисдикции предлагается закрепить оговорку о применении проектируемых положений КоАП при наличии соответствующей технической возможности", - добавляется в документе.
Также в Госдуму внесён сопутствующий законопроект, которым предлагаются корреспондирующие изменения, согласно которым правительство РФ, госорганы, Верховный Суд РФ, Судебный департамент при Верховном Суде РФ и Банк России в пределах своих полномочий будут определять порядок подачи и направления процессуальных документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.
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