https://ria.ru/20241101/gosduma-1981428669.html

В ГД внесли проект об электронном направлении процессуальных документов

В ГД внесли проект об электронном направлении процессуальных документов - РИА Новости, 01.11.2024

В ГД внесли проект об электронном направлении процессуальных документов

Кабинет министров внёс в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить возможность направления любых процессуальных документов в электронном виде и... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T20:15

2024-11-01T20:15

2024-11-01T20:15

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Кабинет министров внёс в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить возможность направления любых процессуальных документов в электронном виде и участвовать дистанционно в производстве по делам об административных правонарушениях с помощью систем видеоконференцсвязи и веб-конференции, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. При этом, в проекте отмечается, что цифровые технологии можно будет использовать, если есть такая техническая возможность. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее - законопроект, КоАП соответственно) предлагается закрепить в КоАП правовую основу для направления любых процессуальных документов в электронном виде, а также дистанционного участия в производстве по делам об административных правонарушениях посредством систем видеоконференцсвязи и веб-конференции", - сказано в пояснительной записке к проекту. Как отмечается в документах, внедрение электронного производства и документооборота по делам об административных правонарушениях соответствует современным тенденциям развития процессуального законодательства РФ, а также будет способствовать повышению оперативности производства по таким делам, обеспечению гарантий доступности правосудия, а также сокращению процессуальных издержек. "В целях учета уровня технического обеспечения различных субъектов административной юрисдикции предлагается закрепить оговорку о применении проектируемых положений КоАП при наличии соответствующей технической возможности", - добавляется в документе. Также в Госдуму внесён сопутствующий законопроект, которым предлагаются корреспондирующие изменения, согласно которым правительство РФ, госорганы, Верховный Суд РФ, Судебный департамент при Верховном Суде РФ и Банк России в пределах своих полномочий будут определять порядок подачи и направления процессуальных документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.

https://ria.ru/20240921/kabmin-1973994760.html

https://ria.ru/20240918/gosduma-1973428784.html

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общество, россия, госдума рф