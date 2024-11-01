https://ria.ru/20241101/gosduma-1981425219.html

В Госдуму внесли проект, уточняющий меры госорганов в военное время

В Госдуму внесли проект, уточняющий меры госорганов в военное время - РИА Новости, 01.11.2024

В Госдуму внесли проект, уточняющий меры госорганов в военное время

Кабмин внёс в Госдуму законопроект, разрешающий органам власти всех уровней, а также органам прокуратуры и следствия скрывать часть информации о своей... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T19:32

2024-11-01T19:32

2024-11-01T19:32

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госдума рф

общество

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Кабмин внёс в Госдуму законопроект, разрешающий органам власти всех уровней, а также органам прокуратуры и следствия скрывать часть информации о своей деятельности во время введения военного положения, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается расширить перечень мер, принимаемых на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций на основании указов президента РФ, предоставив соответствующие полномочия федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ", - сказано в пояснительной записке к проекту. Также законопроектом дополняются полномочия Верховного суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности судов, органов прокуратуры и следственных органов Следственного комитета РФ.

https://ria.ru/20240924/gosduma-1974416989.html

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