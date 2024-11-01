В Госдуму внесли проект, уточняющий меры госорганов в военное время
В Госдуму внесли проект, уточняющий меры безопасности госорганов в военное время
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Кабмин внёс в Госдуму законопроект, разрешающий органам власти всех уровней, а также органам прокуратуры и следствия скрывать часть информации о своей деятельности во время введения военного положения, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается расширить перечень мер, принимаемых на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций на основании указов президента РФ, предоставив соответствующие полномочия федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Также законопроектом дополняются полномочия Верховного суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности судов, органов прокуратуры и следственных органов Следственного комитета РФ.
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