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В Белгородской области обучили оказанию первой помощи 200 тысяч жителей - РИА Новости, 01.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:16 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/gladkov-1981266879.html
В Белгородской области обучили оказанию первой помощи 200 тысяч жителей
В Белгородской области обучили оказанию первой помощи 200 тысяч жителей - РИА Новости, 01.11.2024
В Белгородской области обучили оказанию первой помощи 200 тысяч жителей
Почти 200 тысяч жителей Белгородской области с начала проведения Специальной военной операции были обучены правилам оказания первой медпомощи, сообщил... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T07:16
2024-11-01T07:16
специальная военная операция на украине
общество
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Почти 200 тысяч жителей Белгородской области с начала проведения Специальной военной операции были обучены правилам оказания первой медпомощи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "С начала проведения Специальной военной операции мы обучили почти 200 тысяч жителей Белгородской области порядку, правилам оказания первой медицинской помощи. Понимаем, что в наших условиях это очень правильный навык. Стараемся особое внимание уделять детям. Даже начали проводить чемпионаты оказаний первой помощи", - рассказал Гладков в своем Telegram-канале.
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общество, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области обучили оказанию первой помощи 200 тысяч жителей

Гладков: в Белгородской области обучили оказанию первой помощи 200 тысяч жителей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОбучение правилам оказания первой медицинской помощи
Обучение правилам оказания первой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Обучение правилам оказания первой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Почти 200 тысяч жителей Белгородской области с начала проведения Специальной военной операции были обучены правилам оказания первой медпомощи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"С начала проведения Специальной военной операции мы обучили почти 200 тысяч жителей Белгородской области порядку, правилам оказания первой медицинской помощи. Понимаем, что в наших условиях это очень правильный навык. Стараемся особое внимание уделять детям. Даже начали проводить чемпионаты оказаний первой помощи", - рассказал Гладков в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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