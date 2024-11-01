https://ria.ru/20241101/gladkov-1981266879.html

В Белгородской области обучили оказанию первой помощи 200 тысяч жителей

В Белгородской области обучили оказанию первой помощи 200 тысяч жителей - РИА Новости, 01.11.2024

В Белгородской области обучили оказанию первой помощи 200 тысяч жителей

Почти 200 тысяч жителей Белгородской области с начала проведения Специальной военной операции были обучены правилам оказания первой медпомощи, сообщил... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T07:16

2024-11-01T07:16

2024-11-01T07:16

специальная военная операция на украине

общество

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Почти 200 тысяч жителей Белгородской области с начала проведения Специальной военной операции были обучены правилам оказания первой медпомощи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "С начала проведения Специальной военной операции мы обучили почти 200 тысяч жителей Белгородской области порядку, правилам оказания первой медицинской помощи. Понимаем, что в наших условиях это очень правильный навык. Стараемся особое внимание уделять детям. Даже начали проводить чемпионаты оказаний первой помощи", - рассказал Гладков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241101/plennyy-1981265090.html

белгородская область

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общество, белгородская область, вячеслав гладков