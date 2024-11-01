https://ria.ru/20241101/germaniya-1981357498.html

В Германии общество устало от антироссийских санкций, показал опрос

В Германии общество устало от антироссийских санкций, показал опрос - РИА Новости, 01.11.2024

В Германии общество устало от антироссийских санкций, показал опрос

Индекс усталости немецкого общества от санкций, введенных против России, Китая и Ирана, вырос до 8,1 балла из 10, заявили авторы инициативы "Остановить... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T14:53

2024-11-01T14:53

2024-11-01T14:53

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БЕРЛИН, 1 ноя - РИА Новости. Индекс усталости немецкого общества от санкций, введенных против России, Китая и Ирана, вырос до 8,1 балла из 10, заявили авторы инициативы "Остановить санкции", проанализировав результаты опроса среди нескольких тысяч респондентов по всей Германии. Уточняется, что в нынешнем опросе, который завершился 20 октября, приняли участие 8 974 человека. "Инициатива "Остановить санкции" представила результаты второго исследования индекса усталости от санкций среди населения Германии в отношении санкций против Китая, России и Ирана. С момента публикации первого исследования в августе 2024 года индекс вырос на 0,4 пункта и теперь достиг значения 8,1 балла по 10-балльной шкале", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале инициативы. Уточняется, что индекс усталости от санкций среди населения Германии определяется с помощью анонимного онлайн-опроса. "Цель этого опроса - зафиксировать степень усталости от санкций среди населения Германии и предоставить политикам реалистичную картину настроений в обществе. Респондентам предоставляется возможность указать, в какой степени они воспринимают влияние санкций на экономику Германии, их собственный доход и душевное благополучие", - пояснили авторы исследования. Как показал опрос, 65% респондентов заявили, что качество их жизни ухудшилось после введения санкций. При этом 77% опрошенных согласились с утверждением, что их "душевное самочувствие ухудшилось после введения санкций против третьих стран", а 87% респондентов выразили опасения по поводу будущего. "Среди экономических последствий санкций в Германии граждане особенно обеспокоены ростом цен на продукты питания и топливо, риском энергетического кризиса и спадом промышленного производства", - пояснили авторы исследования. Они также подчеркнули, что опрос проводился до объявления о закрытии трех из десяти заводов Volkswagen в Германии, забастовок в металлургической и электротехнической промышленности и акций протеста работников BMW, Jensen GmbH, KSM Castings Group, Robert Bosch, Waggonbau Graaff и ZF CV Systems Hannover. Авторы исследования прогнозируют, что в ноябре-декабре индекс может достичь очередного максимума. Движение против санкций было создано в июле 2024 года депутатами немецкого бундестага, Европарламента и земельных парламентов. Оно рассматривает себя как неформальную организацию, открытую для всех заинтересованных граждан Германии и ЕС. Власти России неоднократно подчеркивали, что односторонние антироссийские меры западных стран и их союзников неприемлемы и незаконны, отмечая, что они введены в обход механизмов ООН. В РФ также не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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https://ria.ru/20241030/prominvestbank-1980969929.html

https://ria.ru/20241001/sanktsii-1975773205.html

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