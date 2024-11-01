https://ria.ru/20241101/genprokuratura-1981326806.html

Более 40 тысяч человек скрываются за границей от российского правосудия

Более 40 тысяч человек скрываются за границей от российского правосудия - РИА Новости, 01.11.2024

Более 40 тысяч человек скрываются за границей от российского правосудия

Значительное количество неразысканных преступников скрываются от правосудия и следствия в России за границей, их число за шесть месяцев 2024 года выросло на... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:53

2024-11-01T12:53

2024-11-01T12:53

россия

игорь краснов

минск

белоруссия

происшествия

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Значительное количество неразысканных преступников скрываются от правосудия и следствия в России за границей, их число за шесть месяцев 2024 года выросло на 6,5% и достигло 40,4 тысячи человек, сообщает Генеральная прокуратура РФ.Об этом говорилось в пятницу в Минске, куда прибыл российский генпрокурор Игорь Краснов для участия в заседании объединенной коллегии генеральных прокуратур России и Белоруссии."Участники заседания подчеркнули, что число неразысканных преступников в Российской Федерации значительно. На начало текущего года их количество составило почти 40 тысяч. По итогам первого полугодия этого года оно увеличилось на 6,5% (до 40,4 тысячи). Чаще всего лица разыскиваются за совершение криминальных посягательств на общественную безопасность в составе незаконных вооруженных формирований, в сфере экономики, против личности, а также связанные с незаконным оборотом наркотиков", - говорится в сообщении.При этом, по данным Генеральной прокуратуры РФ, в 2023 году, в том числе благодаря принятым российскими прокурорами мерам, установлено местонахождение 37,4 тысячи человек, а в первом полугодии 2024 года – 18,2 тысячи.

https://ria.ru/20241010/prestuplenie-1977435112.html

https://ria.ru/20241031/genprokuratura--1981215697.html

россия

минск

белоруссия

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россия, игорь краснов, минск, белоруссия, происшествия