https://ria.ru/20241101/fsb-1981362194.html

Задержанный за госизмену житель Севастополя рассказал о вербовке СБУ

Задержанный за госизмену житель Севастополя рассказал о вербовке СБУ - РИА Новости, 01.11.2024

Задержанный за госизмену житель Севастополя рассказал о вербовке СБУ

Кадры допроса осужденного на 16 лет колонии за госизмену севастопольца публикует управление ФСБ по Крыму и Севастополю, в них он рассказывает об обстоятельствах РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T15:13

2024-11-01T15:13

2024-11-01T15:21

севастополь

россия

мелитополь

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Кадры допроса осужденного на 16 лет колонии за госизмену севастопольца публикует управление ФСБ по Крыму и Севастополю, в них он рассказывает об обстоятельствах вербовки куратором СБУ еще до начала СВО. Житель Севастополя, бывший украинский военный летчик, завербованный СБУ, приговорен к 16 годам колонии за госизмену, сообщило ранее управление ФСБ РФ по Крыму и Севастополю. В задачи агента входил подбор лиц из числа бывших военнослужащих, готовых сотрудничать с украинской стороной, сбор и передача сведений о перемещении военной техники ВС РФ. В ходе допроса агент рассказывает, что еще до начала СВО часто ездил на территорию Украины через границу на севере Крыма. В одной из поездок к нему обратились сотрудники украинской пограничной службы с предложением о встрече. "Мне предложили на украинской погранслужбе встретиться вне КПП в городе Мелитополе. В кафе в Мелитополе мы встретились. (Куратор СБУ) хотел информацию о тех, кто перешел из украинской армии в российскую. Он предложил передать этим товарищам, кому я считаю нужным, визитку с номером телефона, куда нужно позвонить и решить свои вопросы, проблемы, при желании – вернуться на территорию Украины", - рассказал задержанный. Он также поведал, что со временем для него были приобретены новые гаджеты, телефоны, ноутбук. Все поездки оплачивались украинскими кураторами.

https://ria.ru/20240513/zaderzhanie-1945481216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Допрос жителя Керчи, осужденного на 16 лет колонии за помощь СБУ ФСБ опубликовало кадры допроса осужденного на 16 лет колонии за помощь СБУ жителя Керчи Тараса Ковирниченко. В конце октября он был признан виновным в госизмене. 2024-11-01T15:13 true PT2M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, россия, мелитополь, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия