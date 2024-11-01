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Задержанный за госизмену житель Севастополя рассказал о вербовке СБУ - РИА Новости, 01.11.2024
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15:13 01.11.2024 (обновлено: 15:21 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/fsb-1981362194.html
Задержанный за госизмену житель Севастополя рассказал о вербовке СБУ
Задержанный за госизмену житель Севастополя рассказал о вербовке СБУ - РИА Новости, 01.11.2024
Задержанный за госизмену житель Севастополя рассказал о вербовке СБУ
Кадры допроса осужденного на 16 лет колонии за госизмену севастопольца публикует управление ФСБ по Крыму и Севастополю, в них он рассказывает об обстоятельствах РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:13
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севастополь
россия
мелитополь
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Кадры допроса осужденного на 16 лет колонии за госизмену севастопольца публикует управление ФСБ по Крыму и Севастополю, в них он рассказывает об обстоятельствах вербовки куратором СБУ еще до начала СВО. Житель Севастополя, бывший украинский военный летчик, завербованный СБУ, приговорен к 16 годам колонии за госизмену, сообщило ранее управление ФСБ РФ по Крыму и Севастополю. В задачи агента входил подбор лиц из числа бывших военнослужащих, готовых сотрудничать с украинской стороной, сбор и передача сведений о перемещении военной техники ВС РФ. В ходе допроса агент рассказывает, что еще до начала СВО часто ездил на территорию Украины через границу на севере Крыма. В одной из поездок к нему обратились сотрудники украинской пограничной службы с предложением о встрече. "Мне предложили на украинской погранслужбе встретиться вне КПП в городе Мелитополе. В кафе в Мелитополе мы встретились. (Куратор СБУ) хотел информацию о тех, кто перешел из украинской армии в российскую. Он предложил передать этим товарищам, кому я считаю нужным, визитку с номером телефона, куда нужно позвонить и решить свои вопросы, проблемы, при желании – вернуться на территорию Украины", - рассказал задержанный. Он также поведал, что со временем для него были приобретены новые гаджеты, телефоны, ноутбук. Все поездки оплачивались украинскими кураторами.
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РИА Новости
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севастополь, россия, мелитополь, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Севастополь, Россия, Мелитополь, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Задержанный за госизмену житель Севастополя рассказал о вербовке СБУ

Задержанный за госизмену севастополец рассказал подробности о вербовке СБУ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Кадры допроса осужденного на 16 лет колонии за госизмену севастопольца публикует управление ФСБ по Крыму и Севастополю, в них он рассказывает об обстоятельствах вербовки куратором СБУ еще до начала СВО.
Житель Севастополя, бывший украинский военный летчик, завербованный СБУ, приговорен к 16 годам колонии за госизмену, сообщило ранее управление ФСБ РФ по Крыму и Севастополю. В задачи агента входил подбор лиц из числа бывших военнослужащих, готовых сотрудничать с украинской стороной, сбор и передача сведений о перемещении военной техники ВС РФ.
В ходе допроса агент рассказывает, что еще до начала СВО часто ездил на территорию Украины через границу на севере Крыма. В одной из поездок к нему обратились сотрудники украинской пограничной службы с предложением о встрече.
"Мне предложили на украинской погранслужбе встретиться вне КПП в городе Мелитополе. В кафе в Мелитополе мы встретились. (Куратор СБУ) хотел информацию о тех, кто перешел из украинской армии в российскую. Он предложил передать этим товарищам, кому я считаю нужным, визитку с номером телефона, куда нужно позвонить и решить свои вопросы, проблемы, при желании – вернуться на территорию Украины", - рассказал задержанный.
Он также поведал, что со временем для него были приобретены новые гаджеты, телефоны, ноутбук. Все поездки оплачивались украинскими кураторами.
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СевастопольРоссияМелитопольСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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