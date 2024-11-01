https://ria.ru/20241101/fsb-1981312520.html

ФСБ опубликовала видео допроса осужденного за помощь СБУ

ФСБ опубликовала видео допроса осужденного за помощь СБУ - РИА Новости, 01.11.2024

ФСБ опубликовала видео допроса осужденного за помощь СБУ

Управление ФСБ по республике Крым опубликовало кадры допроса и суда над осужденным на 16 лет колонии жителем республики Тарасом Ковирниченко, он рассказал о... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:24

2024-11-01T12:24

2024-11-01T12:24

керчь

россия

республика крым

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Управление ФСБ по республике Крым опубликовало кадры допроса и суда над осужденным на 16 лет колонии жителем республики Тарасом Ковирниченко, он рассказал о передаче информации СБУ о дислокации и перемещении войсковой техники РФ в районе Крымского моста и Керчи. Верховный суд Республики Крым 27 октября признал 46-летнего жителя Керчи виновным в государственной измене, назначив ему наказание в виде 16 лет колонии строго режима, ограничения свободы после отбытия срока и штрафа 400 тысяч рублей. "Принял решение отправлять информацию (в чат–бот СБУ - ред.) о том, что видел технику в районе (Крымского - ред.) моста и в районе Керчи. Отправлял, что видел. Это были грузовые автомобили, изредка боевая техника – танки, БМП или БМД, где-то были пушки. В основном все это шло текстовыми сообщениями", - сказал осужденный Тарас Ковирниченко на видео, опубликованном силовиками. Затем, как рассказал сам осужденный, общение перешло в мессенджер Signal, где общение было не односторонним, и кураторы из СБУ задавали ему уточняющие вопросы.

https://ria.ru/20241011/feodosiya-1977514587.html

керчь

россия

республика крым

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Допрос жителя Керчи, осужденного на 16 лет колонии за помощь СБУ ФСБ опубликовало кадры допроса осужденного на 16 лет колонии за помощь СБУ жителя Керчи Тараса Ковирниченко. В конце октября он был признан виновным в госизмене. 2024-11-01T12:24 true PT2M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

керчь, россия, республика крым, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)