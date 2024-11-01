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ФСБ опубликовала видео допроса осужденного за помощь СБУ - РИА Новости, 01.11.2024
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12:24 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/fsb-1981312520.html
ФСБ опубликовала видео допроса осужденного за помощь СБУ
ФСБ опубликовала видео допроса осужденного за помощь СБУ - РИА Новости, 01.11.2024
ФСБ опубликовала видео допроса осужденного за помощь СБУ
Управление ФСБ по республике Крым опубликовало кадры допроса и суда над осужденным на 16 лет колонии жителем республики Тарасом Ковирниченко, он рассказал о... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:24
2024-11-01T12:24
керчь
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республика крым
служба безопасности украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Управление ФСБ по республике Крым опубликовало кадры допроса и суда над осужденным на 16 лет колонии жителем республики Тарасом Ковирниченко, он рассказал о передаче информации СБУ о дислокации и перемещении войсковой техники РФ в районе Крымского моста и Керчи. Верховный суд Республики Крым 27 октября признал 46-летнего жителя Керчи виновным в государственной измене, назначив ему наказание в виде 16 лет колонии строго режима, ограничения свободы после отбытия срока и штрафа 400 тысяч рублей. "Принял решение отправлять информацию (в чат–бот СБУ - ред.) о том, что видел технику в районе (Крымского - ред.) моста и в районе Керчи. Отправлял, что видел. Это были грузовые автомобили, изредка боевая техника – танки, БМП или БМД, где-то были пушки. В основном все это шло текстовыми сообщениями", - сказал осужденный Тарас Ковирниченко на видео, опубликованном силовиками. Затем, как рассказал сам осужденный, общение перешло в мессенджер Signal, где общение было не односторонним, и кураторы из СБУ задавали ему уточняющие вопросы.
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Допрос жителя Керчи, осужденного на 16 лет колонии за помощь СБУ
ФСБ опубликовало кадры допроса осужденного на 16 лет колонии за помощь СБУ жителя Керчи Тараса Ковирниченко. В конце октября он был признан виновным в госизмене.
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керчь, россия, республика крым, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Керчь, Россия, Республика Крым, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ опубликовала видео допроса осужденного за помощь СБУ

ФСБ опубликовала видео допроса и суда над осужденным на 16 лет за госизмену

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Управление ФСБ по республике Крым опубликовало кадры допроса и суда над осужденным на 16 лет колонии жителем республики Тарасом Ковирниченко, он рассказал о передаче информации СБУ о дислокации и перемещении войсковой техники РФ в районе Крымского моста и Керчи.
Верховный суд Республики Крым 27 октября признал 46-летнего жителя Керчи виновным в государственной измене, назначив ему наказание в виде 16 лет колонии строго режима, ограничения свободы после отбытия срока и штрафа 400 тысяч рублей.
"Принял решение отправлять информацию (в чат–бот СБУ - ред.) о том, что видел технику в районе (Крымского - ред.) моста и в районе Керчи. Отправлял, что видел. Это были грузовые автомобили, изредка боевая техника – танки, БМП или БМД, где-то были пушки. В основном все это шло текстовыми сообщениями", - сказал осужденный Тарас Ковирниченко на видео, опубликованном силовиками.
Затем, как рассказал сам осужденный, общение перешло в мессенджер Signal, где общение было не односторонним, и кураторы из СБУ задавали ему уточняющие вопросы.
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КерчьРоссияРеспублика КрымСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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