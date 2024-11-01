https://ria.ru/20241101/forum-1981295145.html

Опубликована программа конференции Форума партнерства Россия – Африка

Опубликована программа конференции Форума партнерства Россия – Африка - РИА Новости, 01.11.2024

Опубликована программа конференции Форума партнерства Россия – Африка

Стала известна расширенная деловая программа Первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка, которая пройдет 9–10 ноября 2024 года на... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T10:42

2024-11-01T10:42

2024-11-01T10:42

россия

африка

антон кобяков

евразийский экономический союз

форум "россия — африка"

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Стала известна расширенная деловая программа Первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка, которая пройдет 9–10 ноября 2024 года на федеральной территории "Сириус", сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Конференция состоится в развитие решений второго Саммита Россия – Африка и объединит глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и государств континента, руководство Комиссии Африканского союза, а также исполнительных органов региональных интеграционных объединений. К участию в деловой программе приглашены представители российских и африканских министерств и ведомств, финансовых институтов, бизнеса, общественных и научных кругов, средств массовой информации. Всего запланировано 19 панельных сессий и тематических мероприятий по актуальным вопросам российско-африканской повестки, говорится в сообщении. Участники обсудят широкий круг тем – от сотрудничества в сфере безопасности, в том числе международной информационной безопасности, борьбы с терроризмом, предотвращения гонки вооружений в космосе, торгово-экономического и инвестиционного партнерства, продовольственной безопасности и агропромышленного комплекса, геологоразведки до трансфера компетенций и цифровизации государственного управления, образования, подготовки дипломатических кадров, здравоохранения и эпидемиологического благополучия. Отдельное внимание будет уделено взаимодействию стран Африканского континента и Евразийского экономического союза. Оператором мероприятия выступает фонд "Росконгресс". "Сотрудничество между Россией и Африкой представляет собой важный элемент глобальной политики и экономики, характеризующийся взаимовыгодными инициативами и стремлением к совместному развитию. В последние годы стороны усиливают свои связи практически во всех областях – от политики и безопасности до экономики, образования, науки и культуры. На Первую министерскую конференцию приедет несколько десятков министров из стран Африки. Это показывает не только интерес к сотрудничеству с Россией со стороны наших африканских партнеров, но и общую политическую волю к развитию наших стран. Уверен, что программа Конференции позволит ее участникам обсудить актуальные вопросы и наметить планы по дальнейшему сотрудничеству", – цитируют в пресс-службе слова советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в формате Россия – Африка Антона Кобякова.

https://ria.ru/20241029/moskva-1980748129.html

https://ria.ru/20241029/medproduktsiya-1980706108.html

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африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, африка, антон кобяков, евразийский экономический союз, форум "россия — африка", фонд "росконгресс"