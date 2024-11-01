Опубликована программа конференции Форума партнерства Россия – Африка
© Фото : пресс-служба фонда "Росконгресс"Опубликована программа конференции Форума партнерства Россия – Африка
© Фото : пресс-служба фонда "Росконгресс"
Опубликована программа конференции Форума партнерства Россия – Африка
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Стала известна расширенная деловая программа Первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка, которая пройдет 9–10 ноября 2024 года на федеральной территории "Сириус", сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
К участию в деловой программе приглашены представители российских и африканских министерств и ведомств, финансовых институтов, бизнеса, общественных и научных кругов, средств массовой информации. Всего запланировано 19 панельных сессий и тематических мероприятий по актуальным вопросам российско-африканской повестки, говорится в сообщении.
Участники обсудят широкий круг тем – от сотрудничества в сфере безопасности, в том числе международной информационной безопасности, борьбы с терроризмом, предотвращения гонки вооружений в космосе, торгово-экономического и инвестиционного партнерства, продовольственной безопасности и агропромышленного комплекса, геологоразведки до трансфера компетенций и цифровизации государственного управления, образования, подготовки дипломатических кадров, здравоохранения и эпидемиологического благополучия. Отдельное внимание будет уделено взаимодействию стран Африканского континента и Евразийского экономического союза. Оператором мероприятия выступает фонд "Росконгресс".
"Сотрудничество между Россией и Африкой представляет собой важный элемент глобальной политики и экономики, характеризующийся взаимовыгодными инициативами и стремлением к совместному развитию. В последние годы стороны усиливают свои связи практически во всех областях – от политики и безопасности до экономики, образования, науки и культуры. На Первую министерскую конференцию приедет несколько десятков министров из стран Африки. Это показывает не только интерес к сотрудничеству с Россией со стороны наших африканских партнеров, но и общую политическую волю к развитию наших стран. Уверен, что программа Конференции позволит ее участникам обсудить актуальные вопросы и наметить планы по дальнейшему сотрудничеству", – цитируют в пресс-службе слова советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в формате Россия – Африка Антона Кобякова.